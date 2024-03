Outil de monétisation pour les créateurs de contenus, le Programme pour la Création du réseau social TikTok n'est plus en version bêta et s'ouvre ainsi au plus grand nombre. Une évolution qui s'accompagne d'une mutation en tant que Programme de Récompenses pour les créateurs.

En plus de la valeur publicitaire d'un compte (temps de visionnage des publicités), ce système de récompenses s'appuie sur une formule prenant en considération quatre critères principaux : l'originalité, la durée de lecture, l'engagement du public et la valeur de recherche.

La valeur de recherche est définie comme une mesure attribuée à un contenu sur la base des termes de recherche et thématiques les plus populaires. Autrement dit, les créateurs seront payés en fonction de ce que les utilisateurs recherchent le plus.

En phase avec un moteur de recherche

Il s'avère que d'après une récente étude d'Adobe, TikTok est de plus en plus utilisé comme un moteur de recherche à part entière. Manifestement, le réseau social dans le giron de ByteDance tient cas de cette tendance qui se retrouve chez les plus jeunes.

Le Programme de Récompenses pour les créateurs de TikTok s'adresse aux personnes majeures ayant au moins 10 000 abonnés et avec un minimum de 100 000 vues au cours des 30 derniers jours.

D'après TikTok, sa communauté d'utilisateurs passe désormais la moitié de son temps sur la plateforme à regarder des vidéos d'une durée de plus d'une minute.