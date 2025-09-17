Alors que l'application TikTok dans le giron du groupe chinois ByteDance était sur le point d'être bannie aux États-Unis, le président américain Donald Trump vient de signer un décret prolongeant le sursis jusqu'au 16 décembre prochain.

C'est la quatrième fois que l'échéance est repoussée de la sorte. Sauf que dans le cas présent, la décision intervient juste après l'annonce d'un accord de principe entre Washington et Pékin pour finaliser le sort des activités américaines de TikTok qui compte quelque 170 millions d'utilisateurs aux USA.

Un accord-cadre pour calmer le jeu

Sans ce nouveau report, TikTok aurait pu disparaître des boutiques d'applications américaines. L'objectif est de faire passer les opérations de TikTok aux États-Unis sous contrôle américain.

Donald Trump a confirmé lui-même avoir « conclu un accord avec la Chine » et doit s'entretenir avec le président chinois Xi Jinping en fin de semaine pour sceller les détails. Ce sursis donne de l'air aux négociations pour boucler un montage complexe qui traîne depuis des mois.

Oracle et des fonds d'investissement à la manœuvre ?

Les détails financiers ne sont pas encore publics, mais un consortium d'investisseurs américains est sur les rangs. Le géant technologique Oracle est en tête de file, aux côtés des fonds d'investissement californiens Silver Lake et Andreessen Horowitz.

Selon les premières informations, ce groupe détiendrait environ 80 % des activités américaines de l'application. Oracle, qui hébergeait déjà les données sur ses serveurs, renforcerait ainsi sa position stratégique.

D'autres investisseurs, existants et nouveaux, feraient également partie du montage. L'accord devrait être finalisé dans les 30 à 45 prochains jours.

Le casse-tête de l'algorithme et des données

Au cœur de cette affaire se trouve la question de la sécurité des données des utilisateurs américains. Au printemps 2024, le Congrès américain a voté une loi pour forcer la maison mère chinoise de TikTok à vendre ses actifs américains.

La crainte est que le gouvernement de Pékin puisse accéder à des informations personnelles ou manipuler l'opinion publique via le puissant algorithme de recommandations de TikTok.

Le nouvel accord semble prévoir que ByteDance conserverait la propriété de son algorithme, mais en concéderait l'utilisation sous licence. La gestion des données et la sécurité des contenus seraient, quant à elles, confiées à un tiers.

Cette solution ne résoudrait cependant pas entièrement les préoccupations initiales des élus américains qui voulaient une séparation nette et totale.