Le feuilleton TikTok touche peut-être à sa fin aux États-Unis. Après des mois de négociations tendues et de multiples reports, l'administration Trump et la Chine ont enfin trouvé un terrain d'entente. Un accord-cadre a été conclu pour maintenir l'application opérationnelle aux États-Unis, écartant pour l'instant le spectre d'une interdiction imminente.

L'annonce a été faite par le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, qui a précisé que le président Donald Trump s'entretiendra avec son homologue chinois Xi Jinping ce vendredi pour sceller le pacte.

Sur son réseau social, Donald Trump a confirmé la nouvelle en écrivant qu'un « accord a été conclu sur une ' certaine ' entreprise que les jeunes de notre pays voulaient vraiment sauver ».

Un sauvetage politique sur fond de guerre commerciale

L'accord s'inscrit dans une guerre commerciale intense entre les deux superpuissances. La Chine, qui accusait les États-Unis de coercition économique, aurait formulé des demandes très agressives en échange de la cession de TikTok.

Pour Washington, la priorité affichée reste la sécurité nationale, assurant que l'accord respecte totalement ces préoccupations.

Le revirement de Donald Trump, qui militait autrefois pour l'interdiction de l'application, s'explique aussi par des raisons politiques. Le soutien significatif des jeunes utilisateurs de TikTok lors de sa réélection en 2024 a pesé lourd dans la balance.

Oracle en pole position pour le rachat

Mais qui va reprendre les rênes de TikTok aux USA ? Si aucun nom n'a été officiellement confirmé, tous les regards se tournent vers le géant de la tech Oracle, dirigé par Larry Ellison, un proche de Donald Trump.

D'autres groupes d'investisseurs étaient sur les rangs, mais ils ne semblaient pas avoir les moyens financiers pour s'offrir l'application et son précieux algorithme pour les recommandations. Oracle part avec une longueur d'avance.

L'entreprise héberge déjà les données des utilisateurs américains de TikTok et avait failli conclure un rachat en 2020 avant que l'opération ne capote. La nouvelle structure devrait garantir une propriété contrôlée par les États-Unis, même si les détails sur la participation de ByteDance, la maison mère chinoise, restent encore à éclaircir.

Des zones d'ombre

Plusieurs zones d'ombre persistent. Il s'agit pour l'heure d'un accord de principe. La conversation de vendredi entre les deux chefs d'État sera déterminante pour valider les termes techniques et commerciaux.

La Chine a indiqué que la coopération pourrait inclure une exploitation sous mandat des données des utilisateurs américains et une licence pour les algorithmes. Une manière de ne pas perdre complètement la main sur sa pépite technologique pourtant très décriée.

A priori, les 170 millions d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis peuvent souffler pour le moment. À travers l'Espace économique européen et le Royaume-Uni, TikTok a franchi le cap des 200 millions d'utilisateurs actifs par mois, dont près de 28 millions pour la France.