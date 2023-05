" Tako est un outil d'IA pour aider à la recherche et à la découverte sur TikTok ", confirme le réseau social TikTok, tout en soulignant n'être qu'aux premiers stades de l'exploration d'un chatbot d'IA. Tako fait ainsi l'objet d'un test limité auprès d'utilisateurs sélectionnés aux Philippines.

Au-delà de ces tests, TikTok précise qu'il n'y a pour le moment pas de plan défini avec Tako. La technologie sous-jacente n'est du reste pas détaillée, même s'il est fait mention d'un assistant de discussion tiers.

Hormis son nom… Tako n'est pas une réelle surprise, sachant par exemple que Snaptchat mise aussi sur l'IA générative avec un chatbot baptisé My AI. Ce dernier s'appuie sur la même technologie de modèle de langage que ChatGPT d'OpenAI.

L'algorithme de TikTok bousculé ?

Selon TikTok, Tako est conçu pour faciliter la découverte de contenus divertissants et inspirants. Reste à savoir dans quelle mesure ses propositions sont susceptibles d'entrer en conflit avec le célèbre algorithme de TikTok.

Essentiel à la viralité de certaines vidéos, le système des recommandations de TikTok est parfois décrié pour des schémas répétitifs et l'enfermement dans de mêmes thématiques. Un aspect répétitif qui peut potentiellement être nuisible, notamment auprès d'un jeune public et pour des sujets sensibles. TikTok travaille à l'amélioration de cet aspect et Tako pourrait éventuellement y contribuer.

D'après The Verge, qui a eu accès à des captures d'écran partagées par Watchful Technologies (montage ci-dessus), Tako est accessible au-dessus de l'icône de profil TikTok à droite d'une vidéo et propose une interface de discussion plutôt commune.

Avec un avertissement de rigueur

" En offrant des recommandations personnalisées, en facilitant le dialogue direct et en guidant les utilisateurs dans le vaste paysage de TikTok, Tako transforme la façon dont les utilisateurs naviguent et découvrent le contenu ", anticipe Watchful.

Il y a en tout cas une mise en garde pour les testeurs de Tako qui sont conviés à ne pas faire une confiance aveugle dans l'expérience pour l'exactitude de ses réponses. C'est habituel avec l'IA générative et les hallucinations.

" Tako ne doit pas être considéré comme un conseiller médical, juridique ou financier ", peut-on lire dans l'avertissement. Des informations privées ne doivent en outre pas être partagées avec Tako, sachant que les conversations peuvent être analysées pour des questions de sécurité et d'amélioration de l'expérience.