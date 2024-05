La guerre entre le réseau social TikTok et le label de musique Universal Music Group (UMG) est déjà terminée. Ce dernier autorise le retour des titres de son catalogue pour la création de vidéos sur la plateforme. Un nouvel accord de licence est annoncé.

" La musique fait partie intégrante de l'écosystème TikTok et nous sommes heureux d'avoir trouvé une voie à suivre avec Universal Music Group ", déclare Shou Chew, le patron de TikTok. " Nous nous engageons à travailler ensemble pour créer de la valeur, de la découverte et de la promotion pour tous les incroyables artistes et auteurs-compositeurs d'Universal. "

En début d'année, un précédent accord de licence entre les deux parties avait expiré et n'avait pas été renouvelé. Dans le cadre des négociations, Universal Music avait notamment pointé du doigt la présence massive sur TikTok d'enregistrements générés par IA, avec notamment pour effet de diluer la réserve de redevances pour les artistes humains.

Des garanties apportées avec l'IA générative

" TikTok et UMG travailleront ensemble pour garantir que le développement de l'IA dans l'industrie de la musique protégera le talent artistique humain et l'économie qui profite à ces artistes et auteurs-compositeurs ", peut-on lire dans un communiqué.

TikTok va en outre collaborer avec Universal Music pour supprimer de sa plateforme la musique non autorisée générée par IA. Des outils d'IA générative développés de manière responsable sont également mis en avant.

Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués. Il prévoit de nouvelles opportunités de monétisation de la musique des artistes d'UMG. Le retour sur TikTok de la musique des artistes représentés par Universal Music est attendu d'ici une à deux semaines.