Après la finalisation de l'accord créant une entité américaine distincte pour TikTok, des utilisateurs ont reçu une notification les invitant à accepter de nouvelles conditions d'utilisation. Cette mise à jour, qui détaille la collecte d'informations sensibles et élargit la collecte de données de localisation, a provoqué une vive inquiétude.

Une collecte d'informations sensibles qui affole des utilisateurs

Le principal point de friction réside dans une clause stipulant que TikTok pourrait collecter des informations sur " l'orientation sexuelle, le statut de personne transgenre ou non binaire, la citoyenneté ou le statut d'immigration ".

Cette formulation, bien que présente avant l'accord, est désormais mise en lumière et suscite la peur dans un contexte de tensions politiques, notamment avec les actions de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Néanmoins, le but est surtout de se conformer à des lois sur la protection de la vie privée. Elles peuvent obliger les entreprises à informer les consommateurs sur les informations sensibles collectées.

Un recueil des données de localisation précises

Au-delà des données sensibles, la politique de confidentialité a été modifiée sur plusieurs points clés, dont la collecte de données de localisation.

Alors que la version précédente se limitait à une localisation approximative, les nouvelles conditions autorisent la collecte de données de localisation précises, bien que cette option doive être activée par l'utilisateur et soit désactivée par défaut.

Les termes relatifs à la publicité ciblée ont également été élargis. TikTok US peut dorénavant utiliser les données collectées pour diffuser des publicités sur TikTok et sur d'autres sites web.

Enfin, une nouvelle section dédiée à l'IA générative a fait son apparition, interdisant aux utilisateurs de faire passer du contenu généré par IA pour réel.

La question de la surveillance reste prégnante

Cette refonte des conditions d'utilisation est la conséquence directe de la création de TikTok USDS Joint Venture. L'objectif était d'apaiser les craintes de Washington concernant un possible accès de Pékin aux données des utilisateurs américains.

Ironiquement, des utilisateurs américains s'inquiètent désormais de la surveillance par leur propre gouvernement. La nouvelle entité est gérée par des investisseurs comme Oracle, dont le rôle est de sécuriser les données et l'algorithme sur le sol américain.

ByteDance conserve une participation minoritaire, ce qui continue de susciter des questions au sein du Congrès américain sur l'influence potentielle de la Chine.