L'enquête de Media Matters est pour le moins édifiante. Certains de ces clips, vus parfois plus de 14 millions de fois, affichent le discret filigrane "Veo" ou sont clairement identifiés par des hashtags liés à l'IA. Chaque vidéo ne dépasse pas huit secondes, une contrainte directe de Veo 3, lancé par Google en mai dernier. Cet outil ? Il permet de générer des séquences vidéo et audio stupéfiantes à partir de simples consignes écrites. Pourtant, Google clame haut et fort "bloquer les requêtes et les résultats nuisibles". Et TikTok promet que "le discours ou le comportement haineux n'a pas sa place" chez eux. Visiblement, il y a un monde entre les promesses et la triste réalité. Des failles béantes, qui permettent à cette haine numérique de proliférer.

Comment ces abominables vidéos racistes parviennent-elles à déjouer les systèmes de modération ?

C'est la grande question, et elle est lourde de sens. Malgré toutes les belles déclarations de Google sur le blocage des contenus haineux via Veo 3, et les règles inflexibles de TikTok contre les stéréotypes, ces vidéos passent allègrement au travers des mailles du filet. Le rapport de Media Matters est accablant : il pointe du doigt des représentations raciales abjectes, ciblant principalement les personnes noires avec des clichés éculés (singes, poulet frit, pastèque). Mais le problème est bien plus vaste. Des contenus antisémites, des caricatures indignes d'immigrants ou de manifestants, allant même jusqu'à des appels à la violence (des manifestants "écrasés" par des voitures), ont été repérés sur TikTok, mais aussi YouTube ou Instagram. Cela nous force à nous interroger : les mécanismes de détection et de modération sont-ils vraiment à la hauteur face à la sophistication redoutable des créations par intelligence artificielle ? On dirait que non, ou pas encore.

Qui sont les cibles privilégiées de cette vague de vidéos haineuses générées par l'IA ?

L'analyse des vidéos incriminées révèle une triste vérité : les cibles sont multiples, et les ressorts de la haine, toujours les mêmes. Au-delà des stéréotypes racistes classiques, ces créations issues de l'IA s'acharnent également sur les immigrants, les dépeignant de façon mensongère, parfois même en suggérant des violences à leur égard. Des représentations antisémites flagrantes et des caricatures raciales ciblant les personnes asiatiques ont aussi été identifiées, preuve d'une volonté délibérée d'utiliser l'IA. L'objectif est clair : amplifier et diversifier la propagation de la haine en ligne, en exploitant la puissance de la génération vidéo pour inonder les réseaux de messages discriminatoires, de manière insidieuse et à grande échelle. C'est un véritable casse-tête pour la cohésion sociale et, avouons-le, pour la sécurité pure et simple des communautés concernées.

Quelle responsabilité pour les géants du web et comment les législateurs réagissent-ils ?

Face à cette explosion de contenus haineux "faits maison" par l'IA, la responsabilité des plateformes comme TikTok et Google est évidemment au centre des débats. Leurs politiques internes sont claires, c'est vrai. Mais leur application semble fléchir, submergée par le volume et la nature insidieuse de ces vidéos. Résultat ? Les législateurs et les régulateurs, eux, ne chôment pas. Ils accentuent la pression sur les entreprises technologiques, exigeant des filtres plus robustes et des restrictions plus contraignantes pour leurs outils d'IA. L'enjeu est colossal : il s'agit de protéger le public des dérives potentiellement terrifiantes de l'intelligence artificielle. D'autant plus que l'année dernière a déjà été marquée par une envolée des "deepfakes", notamment à caractère pornographique ou de désinformation. La régulation, couplée à une collaboration sans faille entre tous les acteurs, devient donc absolument vitale pour encadrer l'utilisation de ces technologies et éviter qu'elles ne se transforment en de redoutables amplificateurs de haine. L'heure est grave, mais l'action est possible.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Google Veo 3 ?



Google Veo 3 est un outil d'intelligence artificielle lancé en mai dernier par Google. Il permet aux utilisateurs de créer des clips vidéo et audio simplement à partir de descriptions textuelles.

Ces vidéos racistes ne sont-elles présentes que sur TikTok ?



Non, bien que TikTok soit le principal vecteur où ces vidéos ont accumulé des millions de vues, des contenus similaires ont aussi été identifiés sur d'autres plateformes comme YouTube et Instagram.

Les entreprises d'IA ont-elles des politiques contre les contenus haineux ?



Oui, des entreprises comme Google et TikTok déclarent avoir des politiques strictes interdisant les discours de haine et les contenus nuisibles. Cependant, la prolifération de ces vidéos met en doute l'efficacité de leur application.