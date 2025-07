Le journaliste Ethan Gach de Kotaku, connu pour ses révélations sur l'annulation de Perfect Dark, a lancé un pavé dans la mare : Crystal Dynamics serait en fâcheuse posture avec le prochain opus de la franchise de Lara Croft. Le studio californien, déjà impliqué dans le développement houleux de Perfect Dark aux côtés de The Initiative (studio depuis fermé par Microsoft, avec des milliers de licenciements dans sa branche gaming), se retrouverait donc face à un double défi. Alors que Christoph Hartmann, CEO d'Amazon Games, décrivait le projet comme une "tâche énorme" en août 2024, affirmant même une sortie "pas si loin", force est de constater l'absence totale de nouvelles concrètes presque un an plus tard. Des offres d'emploi avaient bien semé l'espoir, mais la réalité semble différente.

Pourquoi un tel chaos autour de Tomb Raider ?

La situation semble "très compliquée". Le développement du nouveau Tomb Raider aurait été grandement perturbé par la collaboration avec The Initiative et l'épisode malheureux de Perfect Dark Remake, désormais abandonné. Ethan Gach suggère même que cette implication n'aurait pas été bénéfique à Crystal Dynamics, déjà en position délicate sur son propre projet phare. Des rumeurs persistantes évoquaient un reboot complet du projet en 2023, avec une potentielle présentation aux Game Awards en fin d'année et une sortie en mai 2026. Cependant, l'arrivée de GTA 6, attendu pour le 26 mai 2025, remet sérieusement en question ce créneau. Amazon Games devrait logiquement choisir une nouvelle date pour éviter la confrontation directe avec ce mastodonte de Rockstar, si tant est que le jeu puisse tenir ce délai.

Quelles conséquences pour l'avenir de la franchise ?

Ces informations, bien que non encore officiellement confirmées et à prendre avec des pincettes, ne rassurent clairement pas sur l'avenir des aventures de Lara Croft. L'absence de développement sur le propos du journaliste de Kotaku laisse planer le doute : s'agit-il des retards déjà connus et du reboot de l'été 2023, ou de nouvelles difficultés encore plus profondes ? Quoi qu'il en soit, cette période est particulièrement sombre pour l'industrie du jeu vidéo. On ne peut qu'espérer que Crystal Dynamics parvienne à surmonter ces obstacles et à livrer un nouvel épisode de Tomb Raider dans les meilleures conditions, sans que la fermeture récente de The Initiative n'impacte trop lourdement la santé du studio et celle de ses employés.

