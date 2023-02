Amazon a annoncé il y a quelques semaines avoir signé un contrat avec Crystal Dynamics pour la production d'un nouvel épisode premium de Tomb Raider avec pour objectif de relancer la franchise et de lui redonner son aura d'antan.

Mais en attendant, c'est un tout autre épisode qui annonce sa sortie : Tomb Raider Reloaded.

Pas de méprise, il ne s'agit pas du tout du titre annoncé par Amazon, mais d'un jeu mobile développé par Emerald City Games qui sera disponible sur iOS, Android, mais également directement sur Netflix.

Lara Croft revient, sur mobile

Le titre est attendu le 14 février prochain, date qui correspond à l'anniversaire de Lara Croft, l'héroïne de la saga. Il s'agit d'un roguelike qui amènera les joueurs à explorer des temples et à combattre divers ennemis afin de mettre la main sur des reliques.

On retrouvera les fameuses énigmes et mécaniques qui ont fait le succès de Tomb Raider, des boss avec des dinosaures... Le titre se présentera comme un service avant tout : des mises à jour régulières permettront d'apporter du contenu et des événements.

Il est possible de s'inscrire pour accéder au jeu en priorité à cette adresse.