C'est la fin du smartphone ventousé au pare-brise pour les trajets quotidiens. TomTom, acteur historique du GPS, a dévoilé "Tom", un petit boîtier connecté qui ambitionne de rendre nos trajets plus sûrs, sans nous noyer sous les informations.

L'idée est simple : proposer un avertisseur de dangers discret et autonome pour les 90 % de trajets que nous effectuons sans lancer d'application de navigation. Vendu 79,99 € en un seul paiement, ce galet lumineux se positionne en concurrent direct des solutions par abonnement comme Coyote.

Comment fonctionne ce galet lumineux sans écran ?

Le principe est d'une simplicité désarmante : un petit boîtier baptisé Tom, fixé au tableau de bord, qui s'active automatiquement dès que la voiture se met en mouvement. Il se connecte en Bluetooth au smartphone de l'utilisateur, où la nouvelle application gratuite TomTom tourne en arrière-plan, sans même avoir besoin de l'ouvrir.





Dépourvu d'écran, Tom communique via un halo lumineux et des bips sonores. Le code couleur est instinctif :

Bleu : approche d'une zone de danger (incluant les radars).

approche d'une zone de danger (incluant les radars). Orange : obstacle sur la route ou excès de vitesse.

obstacle sur la route ou excès de vitesse. Rouge : accident ou bouchon imminent.

L'objectif est clair : informer sans distraire, en se concentrant uniquement sur les alertes essentielles.

Quel est le modèle économique face à Waze et Coyote ?

La proposition de valeur est limpide : un paiement unique de 79,99 €, sans aucun abonnement. Avec ce modèle, TomTom attaque frontalement Coyote et son système de souscription mensuelle (jusqu'à 14,99 €/mois). Il se différencie également de l'approche "gratuite" de Waze, qui se finance par la publicité et l'exploitation des données utilisateurs.





TomTom assure que les informations collectées via son boîtier sont anonymisées et servent uniquement à enrichir sa base de données sur le trafic en temps réel, un service que l'entreprise vend déjà à 65 constructeurs automobiles. Pas de revente de données personnelles à des fins publicitaires, donc.

D'où viennent les données et comment contribue-t-on ?

La force de frappe de TomTom repose sur son immense écosystème de données, alimenté par 600 millions de véhicules connectés dans le monde (soit un véhicule sur cinq en Europe). Cette masse d'informations permet de détecter en temps réel les incidents, les ralentissements ou les variations de vitesse.



Les utilisateurs de Tom deviennent eux-mêmes des capteurs actifs du réseau. Un appui court sur le bouton central signale une zone de danger, un appui long un obstacle. L'interaction est pensée pour être rapide et ne pas détourner l'attention de la route, contrairement à la manipulation d'un écran tactile.

Foire Aux Questions (FAQ)

Dois-je lancer l'application TomTom à chaque trajet ?

Non, c'est le principal avantage du système. Une fois le boîtier Tom appairé à votre smartphone, il se connecte et s'active automatiquement dès que vous commencez à rouler. L'application TomTom fonctionne en arrière-plan sans aucune manipulation de votre part.

L'utilisation de ce boîtier est-elle légale en France ?

Oui. Conformément à la législation française, Tom n'est pas un "avertisseur de radar" mais un "assistant d'aide à la conduite". Il ne signale pas la position exacte des radars, mais des "zones de danger" étendues, ce qui est parfaitement autorisé.

Quelle est l'autonomie et comment se recharge-t-il ?

TomTom annonce une autonomie d'environ un mois pour un usage quotidien. Le boîtier se recharge simplement via un port USB-C. Il est également possible de le laisser branché en permanence dans le véhicule si on le souhaite.