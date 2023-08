Commençons par la tondeuse robot Gardena SILENO Minimo. Ce robot tondeur dispose d'une autonomie de tonte pour une surface d'environ 500 m². Sa hauteur de coupe est réglable de 20 à 50 mm et il peut grimper des pentes allant jusqu'à 35%, afin de s'adapter à tous nos terrains, que ce soit un green de golf ou un terrain plein de creux et de bosses. Le nettoyage est on ne peut plus simple, avec votre tuyau d'arrosage. Notons que ce robot tondeur peut fonctionner sous la pluie.

Cette tondeuse robot Gardena SILENO Minimo est proposée à 739,99 € au lieu de 849,99 € chez Cdiscount. La livraison est offerte pour le lendemain en point retrait.





Continuons avec la barre de son Samsung HW-S800B. Ce kit de haut-parleurs se place en dessous de votre téléviseur et diffuse le son émis pas celle-ci. Elle est dotée d'un caisson de basse sans fil de 6,5" et gère la technologie Dolby Atmos ainsi que Q-symphony 2.0. Cette barre peut également se connecter sans fil à votre mobile ou PC portable.

Cette barre de son Samsung HW-S800B est vendue 349,99 € au lieu de 449,99 € soit 22% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Enchainons avec l'aspirateur balai Rowenta X-Force FLEX 11.60. Cet outil de nettoyage est taillé pour la maison. En effet, grâce à la flexibilité de son manche, vous pourrez vous glisser sous n'importe quel meuble sans vous abimer le dos. De plus, sa puissance d'aspiration de 130 AW vous permettra de collecter la moindre poussière, dans son collecteur de 900 ml, dans les 45 minutes que la batterie vous confère en autonomie.

Cet aspirateur balai Rowenta X-Force FLEX 11.60 est commercialisé 359,99 € au lieu de 449,99 € chez Cdiscount. La livraison est gratuite pour le lendemain.





