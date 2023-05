Une autre journée de bouclée, mais jamais sans produits à tarif préférentiel. En effet, les promotions pleuvent, malgré le soleil qui couvre une bonne partie du pays.

Commençons par la tondeuse robot Gardena SILENO minimo 500. Ce robot tondeur dispose d'une autonomie de tonte pour une surface d'environ 500 m². Sa hauteur de coupe est réglable de 20 à 50 mm et il peut grimper des pentes allant jusqu'à 35%, afin de s'adapter à tous types de terrains. Le nettoyage est on ne peut plus simple, avec votre tuyau d'arrosage. Notons que ce robot tondeur peut fonctionner sous la pluie.

Cette tondeuse robot Gardena SILENO minimo 500 est vendue 689,99 € au lieu de 849,99 € chez Cdiscount. La livraison est gratuite, dans un délai de 24 heures.

D'autres tondeuses robots sont en promotion comme :







Et d'autres produits sont à prix réduit à savoir :

Chaise gaming

Aspirateur

TV







