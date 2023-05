Aujourd'hui, Amazon nous propose une multitude d'articles en promotion. Nous allons vous présenter une sélection des meilleures offres.

Commençons par le disque SSD Kingston A400. Ce stockage flash au format 2,5" se connecte en SATA en lieu et place de votre disque dur mécanique à l'intérieur de votre PC portable, par exemple. Sa capacité de 480 Go vous permet de stocker une multitude de données ainsi que votre système d'exploitation. Il affiche des débits de lecture de 450 Mo / secondes, écriture et 500 Mo / sec en écriture.

Ce disque SSD Kingston A400 est vendu 28,95 € au lieu de 51,99 € soit 44% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.

D'autres disques SSD sont en promo à savoir :







Et d'autres produits informatiques sont à prix réduit comme :

Clavier

Casque audio

Souris







Et n'oubliez pas de consulter notre bon plan sur la tablette robuste FOSSiBOT DT1 en première mondiale ainsi que nos bons plans Cdiscount avec des smartphones à prix cassés, mais pas que.