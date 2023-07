En ce début de semaine, nous allons vous proposer 3 articles qui affichent de belles réductions et il y en aura pour tous les gouts.

Commençons par le drone Q6. Cet outil permettant de capturer des images venant des airs est doté d'une caméra 4K. Il fonctionne avec la technologie WiFi sur la fréquence 5 GHz sous 4 canaux différents. La distance de contrôle maximale est affichée à 3000 mètres en rase campagne pour un temps de vol allant de .

Ce drone Q6 est vendu 29,34 € au lieu de 64,12 € soit 54% de réduction chez AliExpress. La livraison est prévue sous 10 jours, gratuitement.

Continuons avec le PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6. Cet ordinateur portable est doté d'un écran 15,6" IPS FHD à une définition de 1920 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 165 Hz. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 5600H et 8 Go de RAM en DDR4 qui sauront répondre à toutes vos attentes. Sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 servira les besoins des gamers ainsi que pour les créateurs de contenu et, pour épauler tout cela, un disque SSD 512 Go est installé dans la bête.

Ce PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 est proposé à 899 € au lieu de 1099 € soit 200 € de remise immédiate chez E.Leclerc. Le retrait en magasin est offert.





Enchainons avec la TV LG OLED55C2 2022. Le téléviseur est pourvu d'un écran OLED 4K de 55", soit 138 cm, à une définition de 3840 pixels x 2160 px et une fréquence de rafraichissement de 100 Hz. De plus, elle est compatible avec la technologie FreeSync. La TV profite d'Alexa et de Google Assistant. Cette Smart TV intègre, d'origine, Netflix, Disney+, Prime Vidéo et bien d'autres.

Cette TV LG OLED55C2 2022 est soldée à 1189 € au lieu de 1990 € soit 40% de ristourne chez Rue du commerce. Comptez 35 € pour la livraison sous 6 jours.

Notons également que la TV LG OLED55CS6LA 55" affiche un tarif de 949 € soit 27% de réduction sur ce même site.





