Geebuying nous propose aujourd'hui une belle opportunité sur la tablette tactile Xiaomi Redmi Pad.

Pour rappel, cette tablette possède un écran de 10,61" à 90 Hz avec une définition 2K (2000 x 1200 px), un taux de contraste 1500:1 et une luminosité de 400 nits et avec support d'une faible émission en lumière bleu pour protéger vos yeux.

Dans un corps tout en métal, pour un poids de 445 g et une épaisseur de 7 mm, elle intègre un processeur MediaTeK G99 (octo-core, 2*Cortex-A76 à 2,2 GHz + 6*Cortex A55 à 2,0 GHz) qui permet une navigation fluide et une utilisation de toutes vos applications. Elle possède 4, 6 ou 8 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go d'espace de stockage extensible à 1 To avec le support d'une carte TF. Sa batterie de 8000 mAh vous donnera une autonomie confortable (21 h en vidéo) avec support d'une charge rapide 18 W (chargeur 22,5 W inclus).

Vous trouverez également 4 haut-parleurs, avec support du Dolby Atmos, et 2 caméras de 8 Mpx.

Au niveau des connectivités, on trouve le WiFi 5 dual band et le Bluetooth 5.3.

La tablette tourne sous Android 12 avec MIUI lui permettant de bénéficier des toutes dernières applications de l'OS.

Vous trouverez la tablette tactile Xiaomi Redmi Pad en trois versions chez Geebuying, avec 128 Go de stockage et 4, 6 ou 8 Go de mémoire vive, le tout en 3 coloris et avec la livraison gratuite en 10 à 20 jours :



