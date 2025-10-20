La dernière version alpha du navigateur Tor Browser (15.0a4) marque une rupture avec Mozilla en supprimant les fonctionnalités IA récemment intégrées à Firefox. Cette mesure, qui comprend la suppression du chatbot IA en barre latérale, est motivée par des préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité.

Une suppression en guise de mesure préventive

Selon les notes de version, " ces systèmes et plateformes de machine learning sont, par nature, impossibles à auditer du point de vue de la sécurité et de la confidentialité ".

Il est ajouté : " Nous ne souhaitons pas non plus donner l'impression de recommander ou de promouvoir ces systèmes en les incluant dans Tor Browser. Par conséquent, nous avons fait tout notre possible pour supprimer de telles fonctionnalités du navigateur. "

Un contributeur du projet souligne un comportement de type boîte noire des modèles. Le choix a ainsi été fait d'une exclusion préventive, même si Mozilla s'évertue à donner des gages pour des outils d'IA dans Firefox.

Pas de nouvelle barre d'historique de Firefox

Au-delà du rejet des fonctionnalités IA du socle Firefox, le navigateur Tor Browser supprime également d'autres éléments spécifiques à Mozilla et Firefox, jusqu'à la page d'accueil Firefox Home et la nouvelle barre latérale de l'historique. Cette dernière est remplacée par l'ancien panneau d'historique.

La gestion de WebAssembly est revue. Auparavant désactivé globalement aux niveaux de sécurité les plus élevés, ce qui pouvait bloquer des outils légitimes comme le lecteur PDF intégré, WebAssembly est désormais géré par l'extension NoScript.