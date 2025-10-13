C'est une alliance de poids pour lever l'un des principaux freins à l'adoption de la voiture électrique : la peur de la panne sèche. TotalEnergies et la Banque des Territoires ont annoncé ce 7 octobre 2025 la création d'une co-entreprise destinée à financer et déployer massivement des infrastructures de recharge sur tout le territoire français.

Un partenariat stratégique qui combine la puissance industrielle d'un géant de l'énergie et l'expertise financière d'un acteur public majeur.

Quel est l'objectif de cette nouvelle alliance ?

L'objectif est simple : densifier le maillage du territoire en bornes de recharge publiques, en particulier dans les zones qui en sont encore peu pourvues. La nouvelle plateforme d'investissement se concentrera sur l'accompagnement des municipalités et des collectivités territoriales avec un double axe d'intervention :





Poursuivre le développement des concessions déjà en construction ou exploitées par TotalEnergies dans les grandes métropoles.

Lancer de nouveaux projets de concessions pour répondre aux demandes des territoires, notamment en zones périurbaines et rurales, afin de garantir un accès équitable à la recharge pour tous.

Qui fait quoi dans ce partenariat ?

Le partenariat est basé sur la complémentarité. TotalEnergies, qui opère déjà un réseau de près de 30 000 points de charge en France, apportera son expertise technique et opérationnelle : développement des sites, exploitation et maintenance des infrastructures. L'énergéticien s'engage également à ce que ces bornes soient alimentées par une électricité 100 % d'origine renouvelable.





De son côté, la Banque des Territoires, bras armé de la Caisse des Dépôts, mobilisera son savoir-faire en matière de financement de projets publics. Forte d'un investissement de plus de 500 millions d'euros dans la mobilité électrique depuis 2022, elle jouera un rôle clé pour structurer les projets et attirer les capitaux nécessaires.

Quel est l'enjeu pour la mobilité électrique en France ?

Cette alliance est une réponse directe à l'un des plus grands défis de la mobilité électrique. Pour que la transition vers la voiture électrique soit une réussite, il est indispensable de garantir un maillage territorial dense et fiable en bornes de recharge. En mutualisant leurs forces, TotalEnergies et la Banque des Territoires espèrent accélérer ce déploiement et renforcer la "cohésion territoriale".





L'enjeu est de rassurer les automobilistes et de faire de la voiture électrique une option viable non seulement dans les grandes villes, mais sur l'ensemble du territoire français.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est propriétaire de cette nouvelle plateforme d'investissement ?

Il s'agit d'une co-entreprise (joint-venture) détenue à 51 % par TotalEnergies et à 49 % par la Banque des Territoires.

L'électricité fournie par ces bornes sera-t-elle vraiment verte ?

Oui, TotalEnergies s'est engagé à ce que l'ensemble des infrastructures déployées dans le cadre de ce partenariat soit alimenté par une électricité 100 % d'origine renouvelable.

Cette initiative ne concerne-t-elle que les grandes villes ?

Non, au contraire. Si la plateforme continuera de développer les réseaux dans les métropoles où TotalEnergies est déjà présent, l'un de ses objectifs principaux est de lancer de nouveaux projets dans les territoires moins denses (communes périurbaines et rurales) pour assurer un maillage équilibré du pays.