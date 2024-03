Confort, compact et pas cher

Engwe s'est rapidement fait un nom sur le secteur du vélo électrique avec quelques références sur le marché comme l'Engine X que nous avions testé, ou d'autres modèles misant sur le format Fatbike à cadre pliable.

La marque revient, après un excellent modèle L20 que nous avions testé, avec une déclinaison de ce dernier en version "SE" plus abordable. Plus abordable, mais qui est également l'occasion d'introduire quelques améliorations face aux remontées des utilisateurs du L20.

La philosophie du L20 SE d'Engwe se résume à quelques mots : confort, qualité, compact, et accessible.

Pour cette nouvelle référence, Engwe a repris ce qui faisait le succès de son L20 en aménageant le tout pour le proposer dans une enveloppe tarifaire plus contenue. Et puisque c'est un de ses principaux arguments de vente, pas la peine de faire trainer le suspens. Nous sommes face à un fatbike pliable électrique facturé 999 € prix officiel, mais affiché à 899 € actuellement et même moins avec le code de réduction exclusif de -2% BBGGNT.

Fiche technique et assemblage

Le Engwe L20 SE arrive dans un carton d'un peu plus de 37 kg et disons-le clairement : Engwe n'y va pas avec le dos de la cuillère quand il s'agit de protéger ses équipements pour l'expédition !

Le vélo arrive avec la roue avant démontée, un ensemble de protections en mousses et renforts un peu partout. Le panier et les pédales sont également à monter comme le garde-boue avant et la selle installée sur son tube à amortisseur. Le guidon est également à assembler dans le cadre.

Aucun dégât à noter lors de la réception du colis, il aurait de toute façon fallu faire fort pour endommager l'ensemble tant il était protégé.

Côté accessoires, on retrouve, en marge du vélo, les pédales, un jeu de clés dans une pochette plastique, des clés plates et Allen, un chargeur secteur non ventilé ainsi qu'une notice assez succincte. Petit plus, la sonnette est déjà installée et Engwe fournit également une gourde et son support.

Il faudra entre 30 minutes et 1 heure pour procéder au montage de l'ensemble et aux réglages. Pas la peine de chercher les vis, Engwe a pris soin de les installer directement en place sur le vélo (notamment au niveau du porte-bagages).

L'installation demande quelques étapes :

installer le guidon en place et le redresser

Installer le garde-boue avant

installer la roue avant en prenant soin de ne pas abimer le disque dans l'étrier et la serrer (des écrous à crochet de maintien garantissent un bon serrage de l'ensemble)

Installer le tube de selle

Installer les pédales escamotables

Installer l'éclairage frontal

Ne reste plus qu'à effectuer les réglages des étriers de frein. Ces derniers ne sont pas spécialement réglés d'usine, et ils entrainent un frottement permanent des plaquettes sur les disques. Heureusement, le réglage ne prend que quelques minutes.

L'assemblage n'est qu'une suite logique, et il faudra bien se débrouiller sur certaines étapes puisque la notice reste très basique et n'est pas forcément propre au modèle reçu : on y voit des installations génériques et certaines étapes manquent.

Note au lecteur : afin de nous assurer que le feu avant ne vienne pas taper dans le panier lors du débattement de la fourche, nous avons dû retourner la patte de fixation pour un positionnement plus bas et plus proche du garde-boue.

Un équipement solide

Le Engwe L20SE répond à tous les standards de la marque : en ce sens, il offre une fiche technique plutôt séduisante et sérieuse.

On remarque ainsi que son cadre en aluminium profite de soudures particulièrement généreuses avec une finition de peinture impeccable.

Autre chose que l'on remarque immédiatement, ce sont les roues du L20SE en 20 pouces de diamètre avec des pneus type Fatbike de 3 pouces de large. Cela lui donne un look de baroudeur et affiche clairement ses intentions : il devrait s'en sortir en route comme sur les chemins les plus chaotiques.

La selle et le guidon réglables en hauteur proposent une position assise avec le dos droit, idéale pour limiter la fatigue et parfaite pour les longues balades de détente. La selle de son côté est installée sur un tube à amortisseur, elle se veut également assez rembourrée pour limiter les douleurs au fessier.

Sur la partie arrière, on retrouve un porte-bagages massif avec retours sur les flancs pour éviter de voir les sacoches s'enficher dans les rayons de la roue. Ce dernier est annoncé pour supporter 25 kg max. Dans les faits, il pourra supporter bien plus.

Côté mécanique, on retrouve une cassette à 7 pignons pour un seul plateau, soit une configuration idéale pour ce type de vélo qui n'a pas franchement besoin de 3 plateaux. Le dérailleur Shimano Tourney est associé à un sélecteur Shimano SIS 7 positions. Notons que le dérailleur est également protégé par une barre qu'Engwe nous invite à tordre vers l'extérieur puisque légèrement contrainte avant envoi pour éviter d'endommager le dérailleur lors du transport.

Le freinage est assuré par des disques de 160 mm avec des étriers à câble et donc un avancement sur une seule des 2 plaquettes.

Pour se vouloir réglementaire et certifié avec la norme PTT, il embarque des catadioptres sur les roues, un moteur en position arrière annoncée à 250 W et une limite d'usine fixée à 25 km/h.

On note également la présence d'un feu de signalisation rouge à l'arrière sur le porte-bagages, qui dispose d'un feu de stop en plus, et d'un feu à l'avant particulièrement puissant qui garantira d'une bonne visibilité.

Le poste de pilotage est assez simple et clair : on retrouve des poignées ergonomiques avec renfort qui évite le cassement du poignet. À gauche, des commandes très réactives à 5 boutons permettent de piloter un large écran central couleur.

Sur la droite, on retrouve une poignée mixte dotée d'un accélérateur. Cette poignée de gaz est désactivée par défaut en France, mais peut être très simplement activée via des commandes spécifiques.

L'écran quant à lui propose diverses données : la vitesse actuelle, le mode d'assistance réglé sur 5 niveaux, la distance parcourue, distance totale, vitesse max, vitesse moyenne, et niveau de batterie sur 5 bâtons.

Cerise sur le gâteau : le L20 SE peut être replié pour se vouloir plus compact lors du rangement. Il suffit de tirer un levier sur le guidon pour le baisser et un autre au niveau du cadre pour replier ce dernier en deux. Les pédales sont également escamotables et le cadre dispose d'une patte lui évitant de reposer directement sur le pédalier.

La batterie quant à elle vient se loger sous la selle qui dispose d'un levier pour lui permettre de dégager le passage. On pourra donc recharger son vélo soit batterie en place, soit en la récupérant dans le cas où l'on souhaite stocker son vélo dans un local ou au rez-de-chaussée.

Même s'il est pliable, le L20 SE ne sera pas idéal pour un transport dans le métro ou pour le remonter à l'étage d'une résidence du fait de ses 31 kg.

À l'usage, performances

Le vélo électrique L20 SE d'Engwe est annoncé pour disposer d'un moteur d'une puissance de 250 W, alimenté par une batterie 36V de 15,6 Ah. Sur la batterie, on retrouve une serrure qui permettra non seulement de la verrouiller en place et de la déverrouiller, mais qui agit également comme coupe-circuit : il faudra tourner la clé pour alimenter le vélo, et donc laisser une clé en place.

Dans les faits, il est difficile de juger de la puissance moteur. La limite des 250 W annoncée permet de garantir la légalité du vélo sur les routes françaises, mais nombre de fabricants n'hésitent pas à installer des moteurs en réalité bien plus puissants.

Toujours est-il que Engwe annonce un couple de 38 N·m, ce qui se vérifie sur le terrain : le vélo est capable de monter certaines pentes, mais il faudra l'aider pour les plus raides.

D'origine, le Engwe L20 SE arrive avec la poignée de gaz désactivée et la vitesse maximale fixée à 25 km/h. Bonne nouvelle : on peut contourner les deux limites, mais à partir de ce moment, le vélo n'est plus légalement autorisé à circuler sur la voie publique, il entre alors dans la catégorie des speedbikes soumis à assurance, immatriculation et port de protections spécifiques. En cas d'accident, même non-responsable avec un vélo électrique débridé, les assurances refuseront par ailleurs tout dédommagement.

Reste qu'une fois débridé, le Engwe L20 SE peut dépasser les 41 km/h en mode tout électrique.

Nous l'avons dit plus haut, l'installation est particulièrement aisée de par la configuration "step through" du L20 SE. La position des poignées et le confort de la selle encouragent à se lancer dans des balades de plusieurs km.

C'est donc ce que nous avons fait, et disons le sans détour : nous avons rapidement atteint les 300 km sur le L20 SE sans lui trouver de gros défaut.



La position de conduite est juste parfaite pour les balades et les longs trajets. J'ai volontairement confié le L20 SE à un ami sujet à des douleurs dorsales et qui justement se remet au vélo actuellement, mais sur un VTT conventionnel. Nous avons réalisé plus de 25 km sans aucune douleur au dos et avec une plus grande facilité. Une fois en place, le dos reste droit à tout moment et les réglages offerts par le guidon et la selle permettent de s'adapter à la plupart des morphologies.

Le confort est le maitre mot : même si le châssis n'est suspendu que via la fourche avant (avec un débattement de 7 cm), l'amortisseur de tube de selle fait largement son boulot et nous n'avons pas souffert de véritable inconfort, qu'il faille pédaler ou pas sur de longues distances.

La fourche avant travaille correctement, elle ne propose qu'un réglage limité de dureté, mais cela convient aux routes bitumées comme aux petits chemins de craie. On pourra s'amuser à prendre quelques nids de poule ou encore de monter trottoirs et bordures par l'amorti offert par les pneus de 20*3 pouces.

Ces derniers offrent une bonne accroche sur piste sèche, mais montrent toutefois leurs limites dans la boue : nous sommes face à un vélo qui n'est pas fait pour aller sur les pistes trop boueuses, sous peine de manquer rapidement de grip.

Le couple moteur est au rendez-vous : le moteur est capable de pousser le vélo et son utilisateur sur des pentes de presque 25 degrés d'inclinaison. Et même s'il montre quelques signes d'effort, il ne nous a jamais déçus.

Les 5 niveaux d'assistances sont plutôt bien étagés, et tant mieux puisque contrairement au E26 que nous avions testé, il est impossible de les configurer.

Le L20 SE est également rassurant : les freins à disque sont efficaces et les points lumineux à l'arrière comme à l'avant du vélo permettent non seulement de bien voir, mais aussi de se faire bien voir des automobilistes.

Il est un point sur lequel il faudra porter une petite attention : le panier avant qui se veut confortable, mais parfois encombrant et qui n'est pas fixé au guidon, mais au cadre. Cela implique qu'il reste droit lorsque l'on tourne, cela augmente donc l'empreinte du vélo lors des manoeuvres délicates (comme le fait de passer entre des barrières par exemple). Il faudra un petit temps d'adaptation pour bien prendre le gabarit en compte.

Côté gabarit justement : les roues de 20 pouces seulement rendent le L20 SE particulièrement agile. La réactivité est excellente et l'angle de braquage très permissif. Il est intéressant de voir comment les pneus de 3 pouces apportent au confort global du roulage sans que cela n'impacte sur l'agilité du vélo.

Côté autonomie, on aura réussi à avoisiner les 50 km sans aucune assistance et effectivement à se rapprocher des 120 km en pédalant. Tout dépend évidemment des vitesses demandées et du niveau d'assistance utilisé.

Reste que pour avoir testé plusieurs vélos électriques, la configuration en 20 pouces rend le L20SE véritablement exploitable sans batterie : certes il demandera plus d'efforts qu'un vélo normal pour pédaler et progresser, mais c'est parfaitement jouable, chose qui n'est pas forcément vraie avec le E26 et ses pneus de 26x4".

Le temps de recharge de 0 à 100% est d'environ 6h, ce qui reste honorable.

Chose à noter toutefois : le contrôleur a tendance à se projeter un peu trop au niveau de l'estimation de l'autonomie restante. En clair, il va anticiper l'affichage de l'autonomie restante en fonction de l'utilisation du vélo sur les derniers km. De fait, si vous avez tendance à rouler débridé en 100% électrique, le contrôleur va rapidement afficher une perte d'autonomie sur les 5 bâtons restants. Si vous enchainez avec quelques kilomètres d'assistance modérée, le contrôleur va alors restituer une barre d'autonomie...

Dans notre cas, il nous est arrivé de réaliser une balade de 30 km en tout électrique à 38 km/h de moyenne avec au retour seulement 1/5 d'autonomie affichée. Un redémarrage du vélo nous affichait alors 3 bâtons sur 5.

Bilan

Avec le L20 SE, Engwe joue dans l'abordable sans véritablement sacrifier l'essentiel.

On retrouve un vélo pliable bien doté : 7 vitesses au dérailleur, éclairage électrique, écran couleur, moteur bien dimensionné, freins à disque, batterie endurante... Le tout sous la barre des 1000 €.

La fourniture en série du porte-bagages et du panier permettent d'envisager plusieurs utilisations du L20 SE. On pourra bien évidemment l'envisager dans le cadre du vélotaff, mais aussi pour aller faire son marché, quelques courses, des livraisons d'autant que son gabarit le rend suffisamment agile pour un usage urbain comme en campagne...

On apprécie également l'aspect pliable qui permettra aux utilisateurs de le stocker plus facilement s'ils ne disposent pas d'un garage ou que ce dernier est déjà encombré.

Les différents réglages de guidon comme de hauteur de selle sont également un point notable puisque le vélo s'adaptera ainsi à toutes les morphologies.

Difficile pour nous de trouver des défauts dans ce que propose Engwe ici. Certains auraient aimé une application connectée, quitte à faire gadget... Ce n'est pas notre cas, et il nous parait complexe, aujourd'hui, de mentionner un autre vélo proposant tous les avantages du L20 SE à un prix aussi compétitif.

Vous trouverez le vélo électrique Engwe L20 SE au prix officiel de 999 €, mais affiché actuellement en promotion à 899 € et même moins avec le code de réduction exclusif BBGGNT de -2%.