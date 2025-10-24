TotalEnergies vient d'être condamné par la justice française pour "pratiques commerciales trompeuses". Au cœur du litige : sa campagne de communication sur la "neutralité carbone d'ici 2050".

Le tribunal judiciaire de Paris a donné raison aux associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre et Notre Affaire à Tous, qui avaient attaqué le groupe en 2022. C'est la première fois au monde qu'une major pétrolière est condamnée pour sa stratégie climatique.

Qu'est-ce qui était reproché à TotalEnergies ?

Le litige remonte à 2021, lorsque Total est devenu "TotalEnergies". Cette campagne de rebranding s'accompagnait de slogans ambitieux, affirmant l'ambition du groupe de devenir un "acteur majeur de la transition énergétique".

Les ONG plaignantes, soutenues par ClientEarth, ont attaqué cette communication, la jugeant en contradiction flagrante avec la stratégie réelle de l'entreprise : l'augmentation continue de sa production de pétrole et de gaz.

Quelle est la décision exacte du tribunal ?

Le tribunal a jugé que ces allégations étaient "susceptibles d’altérer le comportement d’achat du consommateur" et de "l’induire en erreur". En clair, la justice estime que l'entreprise ne peut pas prétendre viser la neutralité carbone tout en continuant à développer massivement les énergies fossiles. C'est ce double discours qui a été condamné.





Le tribunal a cependant rejeté les demandes des ONG concernant la communication sur le gaz fossile et les agro-carburants.

Quelles sont les conséquences pour TotalEnergies ?

La condamnation est concrète. Le tribunal ordonne à TotalEnergies de retirer de son site web, sous un mois, les messages jugés trompeurs, comme "Notre ambition est d'être un acteur majeur de la transition énergétique". Plus humiliant encore, le groupe doit publier le jugement sur la page d'accueil de son site totalenergies.fr pendant 180 jours.





Cette décision crée un précédent juridique majeur pour toutes les entreprises du secteur fossile tentées par le greenwashing.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le greenwashing (ou écoblanchiment) ?

C'est une pratique commerciale qui consiste pour une entreprise à se présenter comme plus vertueuse pour l'environnement qu'elle ne l'est en réalité, souvent par le biais de la publicité et de la communication.

TotalEnergies est-elle la première entreprise condamnée pour greenwashing ?

Non, d'autres entreprises, comme les compagnies aériennes KLM et Lufthansa, ont déjà été épinglées. C'est cependant la toute première fois qu'une compagnie pétrolière est condamnée par un tribunal pour sa communication sur ses objectifs climatiques globaux.

Quelle était la défense de TotalEnergies ?

Le groupe affirmait que sa communication n'était pas publicitaire mais "institutionnelle" et défendait la réalité de ses investissements dans les énergies "bas carbone", comme le solaire.