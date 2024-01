Microsoft décrète que 2024 sera l'année du PC IA. De quoi pousser encore davantage son compagnon d'IA au quotidien Copilot qui trouve sa place dans le système d'exploitation Windows. Et pour une meilleure exposition, une touche du clavier lui sera dédiée.

" L'introduction de la touche Copilot marque le premier changement significatif apporté au clavier des PC Windows depuis près de trois décennies. Nous pensons que cela permettra aux utilisateurs de participer plus facilement à la transformation de l'IA ", écrit Yusuf Mehdi.

Le vice-président et responsable du marketing grand public de Microsoft fait ainsi allusion à la fameuse touche Windows. Désormais, il faudra aussi compter sur une nouvelle touche Copilot pour invoquer l'expérience IA générative intégrée à Windows 11 (et Windows 10), de la même manière que via le raccourci dans la barre des tâches.

Avec du retard en Europe

À défaut d'une disponibilité ou d'une activation de Copilot pour Windows sur un PC, la touche Copilot du clavier déclenchera le lancement de la recherche Windows. Rappelons qu'en Europe, Copilot pour Windows est absent.

Ce simple retard en Europe est en lien avec le règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act). Avec Windows, Microsoft doit s'y conformer d'ici le 6 mars 2024 au plus tard. Le groupe de Redmond cherche évidemment à ne pas commettre d'impair.

Dans le contexte de Windows, Copilot est assimilable à une assistance d'IA centralisée, afin de gagner du temps et pour la productivité. Par exemple, Copilot répond à des questions précises, résume des textes, contrôle des paramètres et aide à résoudre des problèmes touchant un PC. Une personnalisation s'appuie sur des données à disposition.

Sans attendre l'hypothétique Windows 12

Copilot permet actuellement de fournir un accès gratuit aux modèles d'IA GPT-4 et DALL-E 3 d'OpenAI.

" Nous continuerons à développer Windows pour en faire la destination des meilleures expériences en matière d'IA. Cela nécessitera un système d'exploitation qui brouille les frontières entre le traitement en local et le traitement dans le cloud ", ajoute Yusuf Mehdi.

Cette ambition tirera parti de l'évolution des puces et de leur architecture, dont la présence de coprocesseurs d'IA. Sans entrer dans les détails, Microsoft indique que la touche Copilot se retrouvera sur de nombreux nouveaux PC Windows 11 de son écosystème de partenaires, à partir de fin février et jusqu'au printemps. Ses prochains appareils Surface seront évidemment concernés.

N.B. : Source images : Microsoft.