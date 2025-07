Lire sur mobile

Depuis cent ans, elle nous hante. La "malédiction de Toutankhamon" et ses morts étranges, frappant l'équipe qui ouvrit son tombeau en 1922, ont longtemps nourri les contes. Mais si l'on oubliait les esprits ? La science, aujourd'hui, pointe un coupable bien plus concret : un modeste, mais toxique, champignon, l'Aspergillus flavus. Le plus fou ? Cette moisissure, autrefois cause de terreur, pourrait bien être notre prochaine arme décisive contre le cancer.