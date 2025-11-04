Toyota, longtemps à la traine sur le secteur de l'électrique, pourrait finalement surprendre tout le monde. Le géant japonais, qui a longtemps privilégié l'hybride, semble prêt à sauter une génération technologique.

Lors du Japan Mobility Show 2025, les dirigeants de la marque ont confirmé que leur calendrier était tenu. La batterie à état solide arrive, et elle est promise pour 2027 ou 2028.

Toyota maintient-il son calendrier ?

Oui, et la confirmation est ferme. Keiji Kaita, président du Centre de développement pour la neutralité carbone de Toyota, a confirmé à Autocar que l'entreprise "respecte le calendrier". La date limite est donc fixée, au plus tard, à 2028.

Pour un constructeur qui a semblé douter du tout-électrique, c'est un engagement fort. L'enjeu n'est pas seulement la performance, mais aussi l'impact environnemental, Kaita insistant sur la nécessité de réduire le CO2 lors de la production.

Quelles sont les promesses de cette technologie ?

Les promesses sont vertigineuses et pourraient propulser le constructeur en tête de ce segment spécifique. Toyota parle de "kilométrages doublés" et de temps de recharge "réduits de moitié".

Le chiffre qui circule est celui d'une autonomie capable de franchir la barre des 1 200 km. C'est près du double des meilleures berlines actuelles. De plus, ces batteries étant plus compactes et légères, elles ouvriraient la voie à des véhicules plus bas et plus aérodynamiques.

Quel modèle en sera équipé en premier ?

Sur ce point, Toyota entretient le mystère. "Nous laissons cela à votre imagination", a lancé Keiji Kaita aux journalistes. Le constructeur n'a pas précisé si le premier modèle serait une Toyota ou une Lexus.

Cependant, selon plusieurs observateurs, la piste la plus probable est celle d'une supercar siglée Lexus. Elle servirait de vitrine technologique pour ces batteries solides avant un déploiement sur des modèles de grande série.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une batterie à état solide ?

C'est une batterie qui utilise un électrolyte solide (comme la céramique ou le verre) au lieu de l'électrolyte liquide/gel des batteries lithium-ion actuelles. Elles sont considérées comme plus sûres (moins de risques d'incendie) et plus denses en énergie.

Pourquoi Toyota a-t-il pris du retard sur l'électrique ?

Toyota a longtemps considéré la voiture hybride (qu'il a inventée) comme la meilleure solution de transition. Le constructeur a donc tardé à investir massivement dans le 100% électrique, se retrouvant distancé par Tesla et les constructeurs chinois. Il mise sur la technologie solide pour son retour.

Cette autonomie de 1200 km est-elle réaliste ?

C'est l'objectif annoncé par Toyota. Si cela semble énorme aujourd'hui, la technologie des batteries à état solide promet une densité énergétique bien supérieure, ce qui rend cette performance théoriquement possible d'ici 2028.