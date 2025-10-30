Le "Saint Graal" de la voiture électrique se rapproche. Nissan a annoncé que ses prototypes de batteries à état solide (ASSB) ont enfin atteint les objectifs de performance requis pour une production de masse.

C'est une étape cruciale pour le constructeur japonais, qui vise un lancement commercial d'ici l'année fiscale 2028. Cette avancée pourrait redéfinir la compétitivité de ses futurs véhicules, en promettant de doubler l'autonomie et de réduire drastiquement les coûts.

Quelle est cette technologie qui change la donne ?

Le défi des batteries à état solide n'est pas seulement la performance, c'est la fabrication. Nissan semble avoir trouvé la clé grâce à son partenaire américain, LiCAP Technologies. La solution est un procédé de fabrication d'électrodes "à sec" (Activated Dry Electrode).





Contrairement au procédé "humide" traditionnel, celui-ci n'utilise pas de solvant, éliminant le long et coûteux processus de séchage. Nissan affirme que cela réduit considérablement les coûts de fabrication et l'impact environnemental.

Quelles sont les promesses concrètes ?

Les promesses sont énormes, et elles sont développées sur la ligne pilote de Yokohama. Nissan parle de doubler la densité d'énergie (doublant ainsi l'autonomie des véhicules) et de réduire les temps de charge d'un tiers par rapport au lithium-ion actuel. Surtout, Nissan vise un coût de production de 75 $ par kilowatt-heure.





C'est 30% de moins que le prix moyen actuel (environ 115 $/kWh). Cette batterie est développée sur la ligne pilote de Nissan à Yokohama, qui tourne depuis janvier.

Nissan peut-il vraiment gagner cette course ?

C'est tout l'enjeu, car la course à la batterie solide est vitale. L'industrie japonaise (Toyota, Honda) a pris du retard sur les géants chinois CATL et BYD, qui dominent le marché actuel. Cette course à la batterie à état solide est vitale.





Toyota vise 2027, Honda a aussi sa ligne pilote. Mais la concurrence est partout : Quantumscape (soutenu par VW) vise 2026, et SAIC en Chine prétend déjà commercialiser des batteries "semi-solides". Nissan a pris une option, mais la course pour la production à grande échelle ne fait que commencer.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une batterie à état solide (ASSB) ?

C'est une batterie qui utilise un électrolyte solide au lieu du liquide inflammable des batteries lithium-ion actuelles. Elles sont considérées comme plus sûres, plus denses (plus d'autonomie) et se rechargent plus vite.

Quand les premières voitures Nissan avec ces batteries arriveront-elles ?

Nissan vise une commercialisation pour l'année fiscale 2028 (qui commence le 1er avril 2028) et un début de production de masse en 2029.

Qu'est-ce que le procédé "à sec" (dry electrode) ?

C'est une méthode de fabrication des électrodes de la batterie qui n'utilise pas de solvants liquides. Cela élimine l'étape du séchage (longue et énergivore) et réduit considérablement les coûts de production.