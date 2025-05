La numérisation 3D n'est plus un luxe inaccessible. Elle change la donne pour les particuliers comme pour les PME, qu'il s'agisse de création, inspection ou conception. Revopoint se présente comme un acteur clé de la démocratisation de cette technologie avec des produits toujours plus polyvalents tout en restant précis.

L'entreprise lance son nouveau système : le Trackit. Un lancement qui se fait via Kickstarter, ce 28 mai avec une superbe remise de 40% ! Il s'agit d'un scanner 3D à suivi optique avec de grandes ambitions : bousculer les codes. Comment ? En offrant une précision de niveau industriel. Et surtout, en se passant des marqueurs, souvent considérés comme une corvée pour les utilisateurs (longs à positionner, à enlever, mais aussi à "gommer" sur le rendu 3D). Le Trackit promet de scanner tout : des plus petits objets aux plus grands.

Revopoint : la vision 3D accessible à tous

Revopoint est un nom qui compte dans l'univers du scan 3D. Fondée en 2014, cette entreprise s'est vite fait une place sur un secteur en pleine explosion. Sa mission ? Rendre la modélisation 3D facile pour tous. Pros comme passionnés. Pour cela, Revopoint investit massivement en R&D afin de proposer des solutions innovantes, nous avions pu le constater lors du test du Miraco Plus, une solution tout-en-un bluffante. Ils maîtrisent des technologies de pointe : puces optiques, algorithmes de vision 3D... Leur gamme de scanners 3D s'est étoffée avec le temps sans oublier les logiciels et les accessoires qui permettent à la marque de proposer des solutions complètes, clé en main. Chaque produit vise des besoins précis, mais toujours avec simplicité et performance. Le Trackit représente une étape chez le constructeur. Il cible les PME, mais aussi les créateurs, ceux que la complexité et le coût des systèmes industriels rebutaient. Le Trackit veut lever ces freins et proposer une technologie innovante et accessible. Voilà l'ADN de Revopoint.

Trackit : un système de scan 3D complet

Le système Revopoint Trackit se compose de deux éléments. Le scanner 3D portable associé à son unité de suivi optique, le "Tracker". Le scanner pèse 1,2 kg. Il est conçu pour être maniable et s'installe dans une sorte de cage bardée de capteurs visuels qui servent à le positionner dans l'espace par le tracker.

Le tracker, lui, est un peu plus lourd (1,8 kg). C'est lui qui assure le suivi précis du scanner dans l'espace. C'est la clé du scan sans marqueurs. Il se positionne sur un trépied et permet de suivre le déplacement du tracker via ses nombreux marqueurs. Le suivi de la position du scanner se combine alors avec les données capturées par le scanner lui-même pour offrir une forme de redondance des données pour permettre un scan ne nécessitant pas de marqueurs directement apposés sur la pièce cible.

Le pack inclut les deux modules, des trépieds, des accessoires de calibration, pièces de marquage ainsi que des câbles. Pour l'utiliser, un PC reste nécessaire, afin notamment de suivre la capture en direct et de vérifier le bon positionnement du scanner pour garantir la collecte d'informations, ainsi que la précision des données.

La configuration recommandée par Revopoint est relativement exigeante, il faudra composer avec un processeur Intel Core i9 12ème gen, 64 Go de RAM, et une NVIDIA RTX 4060 (8 Go) ou mieux. Une config plus légère est possible, mais gare aux performances, c'est un point qu'il faudra prendre en considération.

Comme pour nombre de ses produits, Revopoint anticipe un usage sur le long terme de son appareil et propose d'emblée des outils permettant aux utilisateurs de réaliser eux-mêmes la calibration de leur appareil. Pas besoin d'envoyer l'appareil dans un centre spécialisé ni de débourser une fortune, la calibration peut être effectuée en seulement 25 minutes avec les accessoires inclus, soit plus de 50 % plus rapide que les autres systèmes de suivi optique.

Côté logiciels, c'est aussi complet. Revo Metro 5 est un logiciel gratuit et facile à utiliser pour la numérisation, l’édition, le traitement et l’étalonnage. Il gère l'acquisition, le nuage de points, le maillage, l'édition, l'export (PLY, OBJ, STL...). Pour l'analyse avancée, il y a Revo Measure. Chaque unité Trackit sur Kickstarter est accompagnée d'une licence gratuite d'un an de Revopoint Measure d'une valeur de 499 $. Ce logiciel permet la comparaison CAD, les mesures précises, l'analyse GD&T. Un ensemble complet donc, pour aborder le scan 3D professionnellement.

Trackit : la fiche technique d'un scanner 3D nouvelle génération

Le Revopoint Trackit embarque une technologie de pointe. Son scanner portable est léger (1,2 kg). Son cadre est en fibre de carbone monobloc. Robuste et stable, le poids limité permettra une manipulation plus aisée, notamment sur des sessions qui pourraient s'allonger pour les plus grosses pièces à scanner. Au cœur du système, une source lumineuse double mode. Trente lignes laser bleues croisées assurent une capture rapide des surfaces même sombres ou brillantes et sans la nécessité de poser un quelconque spray matifiant. L'autre mode consiste en une ligne laser bleue unique qui prend le relais pour les détails fins ou les zones difficiles d'accès (trous, crevasses). Ce double mode offre une grande polyvalence et ouvre à la voie à des scans de pièces complexes mêlant grandes surfaces lisses et monotones et zones détaillées.

Sa vitesse ? Jusqu'à 1,5 million de points par seconde avec une précision qui s'annonce bluffante : 0,02 mm en trame unique. La distance entre points fusionnés peut descendre à 0,05 mm. Le scanner opère entre 200 et 400 mm de l'objet, un indicateur de distance permet à l'utilisateur de visualiser son bon positionnement, un jeu de couleurs affichant également la qualité de la capture en temps réel dans le logiciel. Le Revopoint Trackit capture de 160 x 70 mm au plus près, jusqu'à 320 x 215 mm au plus loin. Deux caméras de 2 Mégapixels sont intégrées : une pour la profondeur, l'autre pour les couleurs (RGB). De quoi créer des modèles 3D texturés en couleur.

Le tracker est quant à lui le second cerveau du système. Il pèse 1,8 kg. Il suit le scanner par infrarouge dans un volume de 11 m³. Sa portée va de 1,5 à 4 mètres d'éloignement, idéal pour des objets de 1 cm à 6 mètres. Sa précision volumétrique est de 0,025 mm + 0,04 mm/m. Ses caméras de suivi embarquent des capteurs de 5 Mégapixels et son cardan se calibre automatiquement.

Le système Trackit offre plusieurs modes de fonctionnement :

Track Scan : le mode phare basé sur du suivi optique pour un scan en temps réel sans avoir à poser de marqueurs spécifiques.

le mode phare basé sur du suivi optique pour un scan en temps réel sans avoir à poser de marqueurs spécifiques. Multi-Position Scan : pour les objets XXL, le tracker peut être repositionné. On peut ainsi réaliser plusieurs scans avec un recalage précis et automatique.

pour les objets XXL, le tracker peut être repositionné. On peut ainsi réaliser plusieurs scans avec un recalage précis et automatique. Marker Scan : en mode portable autonome, dédié aux zones cachées. Il faut alors utiliser des marqueurs traditionnels.

Cette flexibilité assure une couverture totale et une polyvalence à toute épreuve. En outre, cela devrait également permettre de disposer de modèles précis et fiables ne nécessitant pas, ou très peu de retouches avec un bon respect des cotes et tolérances dimensionnelles, et ce, dès le premier scan.

Le scan sans marqueurs : comment Trackit change la donne sur le terrain

La grande force du Revopoint Trackit, c'est son scan sans marqueurs. Les professionnels le savent, placer des cibles sur un objet est chronophage. C'est aussi bien souvent une source d'erreurs.

Trackit, avec son suivi optique intelligent, veut changer la donne. Le tracker "voit" le scanner. Il suit ses mouvements en temps réel par rapport à l'objet. L'acquisition de données est continue et, de son côté, l'opérateur gagne en liberté. Il peut bouger, changer d'angle, même si l'objet est légèrement déplacé.

C'est une nouvelle fonction de scanner, plus ergonomique, plus naturelle et fluide que les systèmes misant sur un seul dispositif et des capteurs qui sont souvent perdus de vue par le scanner lui-même. Ici, plus question de perdre de vue les cibles, puisque c'est le tracker qui suit le scanner lui-même entouré de capteurs.

Ce choix permet d'envisager de scanner un véhicule tout entier, allant des longues lignes de carrosserie offrant peu de détails (les surfaces les plus difficiles à scanner en continu avec les scanners 3D conventionnels) tout en s'orientant vers les zones de calandre bien plus détaillées affichant des creux profonds, qui seront alors pris en charge par le laser à ligne unique... Pas besoin de découper les passes de scan en plusieurs sections, pas besoin de changer d'outil ou de modifier de mode de capture, tout se fait naturellement et automatiquement.

Le Trackit peut ainsi tout numériser. D'une pièce de monnaie à un véhicule. La vitesse de scan de 1,5 million de points par seconde devrait également offrir une bonne fluidité dans le processus de capture. Pour les zones les plus inaccessibles, on pourra malgré tout user de marqueurs spécifiques.

Les applications pour ce type de scanner 3D sont vastes : aérospatial, automobile, création artistique, moulage, contrôle qualité. Revopoint cible avant tout les PME, celles qui trouvaient les systèmes industriels trop chers, trop complexes. Trackit pourrait bien démocratiser l'accès à la numérisation 3D de haute volée. Une innovation technologique prometteuse pour de nombreux pros, mais les particuliers pourraient également s'y intéresser.

Le Trackit de Revopoint s'annonce prometteur et il sera intéressant de constater ses performances une fois disponible sur le marché. Concernant son lancement, il se fait sur la plateforme de financement participatif Kickstater avec un prix de 2988 $ pour les 100 premiers bakers, soit une remise de 40% (!), le prix de vente final étant de 4980 $, de quoi réaliser une belle économie. Le projet se déroule sur cette page dédiée.