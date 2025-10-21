La Chine teste son nouveau train à très grande vitesse, le CR450, qui a atteint 453 km/h sur la ligne Shanghai-Chengdu. Plus léger, plus aérodynamique et plus rapide que son prédécesseur, ce projet symbolise la transition technologique du pays vers le "Créé en Chine".

Une mise en service commerciale est attendue pour 2026, après une phase de validation drastique. Le projet CR450, piloté par le groupe China State Railway et fabriqué par des filiales du géant public CRRC, entre dans sa dernière phase de tests avant une potentielle mise en service.

Succédant au déjà très performant CR400 Fuxing, qui opère à une vitesse commerciale de 350 km/h, ce nouveau fleuron technologique vise une vitesse de croisière de 400 km/h.

Comment le CR450 repousse-t-il les limites de la physique ?

La performance du CR450 est le fruit d'une multitude d'optimisations minutieuses par rapport à la génération précédente et après cinq années de recherche. Le secret réside dans un aérodynamisme poussé à l'extrême. Pour fendre l'air plus efficacement, le nez du train a été allongé pour atteindre 15 mètres, contre 12,5 mètres auparavant.

Les ingénieurs ont également abaissé la hauteur de la rame de 20 centimètres, caréné intégralement les bogies et les bas de caisse, et allégé la structure globale de près de 55 tonnes.

L'ensemble de ces modifications a permis une spectaculaire réduction de la traînée de 22 % par rapport à la génération précédente.

Une accélération et des performances hors normes

Au-delà de la vitesse de pointe, c'est la capacité d'accélération du CR450 qui impressionne. Le train peut passer de 0 à 350 km/h en seulement 4 minutes et 40 secondes, soit 100 secondes de moins que le CR400.

Cette accélération fulgurante témoigne de l'efficacité de sa conception en tant qu'automotrice électrique (EMU), où plusieurs voitures sont motorisées et ne dépendent pas d'une locomotive unique.

Lors d'un test particulièrement marquant, deux rames CR450 se sont croisées, atteignant une vitesse relative combinée de 896 km/h, démontrant la stabilité et la sécurité du système même dans des conditions extrêmes.

Du "Made in China" au "Created in China" : une vision stratégique

Ce projet s'inscrit dans une initiative bien plus large de modernisation du réseau de transport chinois. Pour les autorités et les médias d'État comme CCTV, le succès de ces essais est une étape clé symbolisant le passage du "Fabriqué en Chine" au "Créé en Chine".

Avant d'obtenir son autorisation de transporter des passagers, le CR450 devra toutefois accomplir une validation technique draconienne, incluant 600 000 kilomètres d'essais sans incident.

Avec un déploiement commercial espéré pour 2026, ce train est appelé à devenir une pièce maîtresse du plus grand réseau de transport intégré au monde. Ce maillage de plus de 6 millions de kilomètres connecte déjà plus de 80 % des régions au niveau des comtés, soutenant 90 % de l'économie et de la population du pays. Le CR450 n'est donc pas seulement un record de vitesse, mais un outil puissant au service de l'intégration économique future de la Chine.

En France, le TGV M, évolution du TGV, est également en phase de validation technique avant commercialisation. Sa vitesse maximale commerciale se maintiendra au même niveau de 320 km/h, mais en consommant beaucoup moins d'énergie.