Aujourd'hui, focus sur la trottinette électrique JOYOR S10-S. Elle est munie de plusieurs batteries lithium haute capacité offrant jusqu'à 85 km d'autonomie en une seule charge et vous permet d'atteindre une vitesse de jusqu'à 65 km/h.

Ses pneus larges de 10 pouces absorbent les chocs et sont antidérapants, vous garantissant une conduite agréable et douce.

Le double moteur DC sans balais 2 x 1 000 W assure une puissance de sortie continue.

L'écran couleur LCD vous permet de garder un œil sur le niveau de batterie et vous prévient lors d'un problème.

La trottinette est équipée d'une monture robuste en aluminium de qualité aérospatiale offrant une grande durabilité, une excellente conductivité thermique et une résistance accrue à la corrosion.

Elle est munie de phares avant ultra lumineux de 1,1 W pouvant éclairer jusqu'à 8 m ainsi que de freins hydrauliques avant et arrière.

Des capteurs sont intégrés et envoient des signaux pour adapter la vitesse afin de réduire la fatigue, d'assurer plus de stabilité et d'économiser la batterie. Il s'agit de la même technologie de régulateur de vitesse que celle que l'on trouve sur les voitures.

Vous pouvez enfin contrôler l'accélération facilement d'une simple pression et la trottinette se plie aisément en quelques secondes.

La trottinette électrique JOYOR S10-S est en ce moment proposée au prix réduit de 799 € avec le code NNNFRJSS au lieu de 1 369,80 €, soit une remise de 41% sur Geekbuying. Les nouveaux utilisateurs bénéficient d'un coupon avec une réduction supplémentaire de 2%. La livraison est gratuite et se fait d'Europe entre 3 et 10 jours ouvrés.



