La Mairie de Paris va-t-elle mettre sa menace à exécution ? Face à la multiplication des incivilités et des accidents relatifs à l'utilisation des trottinettes électriques en libre service dans l'espace urbain de la ville, la municipalité a tapé du poing sur la table et menacé de ne pas renouveler les licences des trois acteurs Lime, Dott et Tier.

Ce moyen de mobilité urbaine légère très apprécié des Parisiens a donné lieu à des dérives tant en matière de circulation que d'occupation anarchique des trottoirs, sans compter la hausse du nombre d'accidents.

La Mairie de Paris avait appelé les acteurs à proposer des remèdes sous peine de leur retirer leur agrément et ces derniers ont émis plusieurs propositions en novembre 2022.

La Mairie de Paris met la pression

En plus des vitesses limitées sur certaines zones piétonnes, déjà en place, ils ont proposé l'immatriculation des trottinettes et l'interdiction de leur utilisation par des mineurs, tout en assurant un renforcement des patrouilles pour ranger les engins sur les aires de stationnement.

Toutefois, cela pourrait ne pas suffire et il se murmure que la municipalité envisagerait de ne pas renouveler les licences, selon le journal L'Express. Les critiques portaient sur le coût bénéfice-risque et l'impact environnemental au regard du service mis à disposition.

Accidents en hausse

Il est à noter que d'autres grandes agglomérations, face aux mêmes problématique, ont progressivement durci la réglementation concernant les trottinettes électriques face à la multiplication des problèmes et un certain incivisme.

L'un des problèmes les plus saillants concerne l'augmentation du nombre d'accidents et les comportements dangereux, avec un nombre de contraventions en forte augmentation.

Le Conseil national de la Sécurité routière (CNSR) a d'ailleurs appelé à clarifier la législation pour rendre pleinement aux piétons l'usage des trottoirs, reléguant vélos et trotinettes sur les chaussées et voies aménagées.

Les licences expireront le 23 mars 2023 et le mystère demeure sur leur renouvellement...et la pérennité des 800 emplois du secteur.