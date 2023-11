Aujourd'hui, focus sur les trottinettes électriques NAVEE en forte promotion en ce moment. Elles ne sont disponibles que pour quelques jours en vente flash, alors profitez-en vite !

Commençons par la NAVEE N40. Elle est équipée d'un moteur puissant de 350 W qui permet d'atteindre 25 km/h et d'attaquer des pentes inclinées à 20%, et son cadre en alliage d'aluminum garantit plus de robustesse et de stabilité.

La batterie lithium haute capacité offre une longue autonomie de 40 km, et les pneus 10 pouces s'adaptent aisément à différents types de terrains pour une conduite agréable et confortable.



Elle offre 2 modes de vitesse : 25 km/h et 15 km/h, interchangeables facilement en un clic.

La N40 est dotée d'un double système de freinage qui permet un arrêt plus rapide en cas d'urgence, avec des freins à disques combinés à des freins électriques.

Grâce à l'écran LED, toutes les informations importantes comme la vitesse et le niveau de la batterie sont affichées clairement et la trottinette bénéficie d'un indice de protection IPX4 qui la rend waterproof.

Le phare avant a été amélioré et est désormais plus lumineux pour davantage de sécurité.

La trottinette électrique NAVEE N40 est en ce moment en vente flash à 259 € au lieu de 568,75 €, soit une remise de 55% sur TOMTOP. Livraison gratuite de Pologne.



Passons maintenant à la NAVEE N65. Elle est dotée d'un cadre en alliage de magnesium plus stable et solide, et ses pneus de 10 pouces assurent une meilleure performance et résistance sur différents types de surfaces, pour plus de confort et de durabilité. Elle prend également très peu de place, son système de pliage à double rotation la rendant facile à entreposer et à transporter.

Son moteur puissant de 500 W offre une vitesse maximale de 25 km/h avec une alimentation stable, et permet de grimper des pentes inclinées jusqu'à 25%. Deux modes de vitesse à 25 km/h et 15 km/h sont disponibles et facilement changeables en appuyant sur un bouton.

Sa batterie lithium de 48 V / 12,5 Ah garantit une longue autonomie de 65 km, vous évitant ainsi les recharges fréquentes.

Elle est équipée de freins avant EABS et des freins arrière à disques qui réduisent considérablement la distance de freinage en cas de danger.

L'application Go Navee vous fournit des statistiques en temps réel, permet d'effectuer un contrôle de la trottinette et offre encore beaucoup d'autres fonctionnalités.

Des lumières LED plus visibles sont placées à l'avant et à l'arrière, et un large écran affiche toutes les informations importantes comme la vitesse, le niveau de la batterie, la puissance de sortie ou la récupération d'énergie.

La trottinette électrique NAVEE N65 est en vente flash à 359 € grâce à la réduction déjà appliquée + le code TTVATT qui vous offre encore 30 € en moins, soit une remise totale de 52% sur TOMTOP. Expédiée gratuitement de Pologne.





Enfin, terminons avec la NAVEE S65. Stable et robuste tout en aluminium de qualité aéronautique, la trottinette est équipée d'un moteur puissant de 500 W qui fournit des accélérations plus rapides et une vitesse maximale de 25 km/h, permettant de monter facilement des pentes inclinées à 25%. La batterie lithium offre une large autonomie de 65 km en une seule charge.

La trottinette est dotée d'une monture à double suspension avant et arrière ainsi que de pneus 10 pouces sans chambre à air pour une absorption des chocs à toute épreuve et une conduite agréable et douce.

La S65 s'adapte à vos besoins et offre 3 modes de conduite : marche, standard et sport.

L'écran LED affiche clairement la vitesse, le mode et le niveau de la batterie, pour avoir toutes les données importantes toujours sous les yeux.

L'application Go Navee vous permet d'avoir accès à des statistiques en temps réel, d'effectuer un contrôle de l'appareil et encore beaucoup d'autres fonctions.

Son indice de protection IPX5 lui permet de résister aux intempéries et son phare avant de 2,5 W garantit davantage de sécurité.

La trottinette électrique NAVEE S65 est en vente flash à seulement 469 € avec la promotion déjà appliquée + le code TTS65NOV qui vous fait bénéficier de 130 € en moins, soit une remise totale de 60% sur TOMTOP. La livraison de Pologne est gratuite.

