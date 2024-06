On commence avec la trottinette électrique Ninebot Segway Max G2.

Équipée d’un moteur de 450 W et d’une batterie de 551 Wh, elle offre une vitesse maximale de 35 km/h et une autonomie pouvant atteindre 70 km.

La technologie RideyLONG optimise la portée en coordonnant le moteur, les pneus longue portée et le contrôleur. La trottinette est également dotée d’un système de suspension complète avec une suspension avant hydraulique et arrière à ressort, garantissant un confort optimal sur divers types de terrains.

Les pneus sans chambre à air auto-scellants de 10 pouces préviennent les crevaisons jusqu'à 4 mm.

La Max G2 est équipée d’un frein à tambour avant et d’un frein électronique arrière, offrant une double sécurité. La technologie TCS antidérapante améliore la traction sur les routes glissantes ou le gravier.

On trouve également des indicateurs de virage intégrés à l'avant et à l'arrière ainsi qu'un éclairage LED, avec un feu avant de 2,1 W et un feu arrière combiné à un feu de freinage.

Le système de gestion de la batterie (BMS) avancé Segway-Ninebot offre sept protections différentes, incluant la protection contre les courts-circuits, la surcharge et la décharge excessive ainsi que la protection thermique.

L’application Segway-Ninebot permet de verrouiller et déverrouiller facilement la trottinette, de surveiller l’état de conduite et de vérifier l’autonomie restante. De plus, la compatibilité avec Apple Find My permet de suivre la localisation de la trottinette via le réseau Find My pour les appareils iOS.

La trottinette électrique Ninebot Segway Max G2 est proposée à 543,08 € avec le code SSFR80 sur AliExpress. La livraison de l'UE est gratuite. Attention, les coupons sont limités.



On enchaîne avec le Google Pixel 8 Pro 5G 256 Go.

Il est doté d'un écran Super Actua de 6,7 pouces de 1 344 x 2 992 pixels avec une luminosité pouvant atteindre 1 600 nits en mode HDR. Utilisant la technologie LTPO OLED, l'écran offre une densité de pixels de 489 ppp et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Il est protégé par du verre Corning Gorilla Victus.

Le Pixel 8 Pro est alimenté par le processeur Google Tensor G3 et le coprocesseur de sécurité Titan M2, offrant une sécurité multicouche et des mises à jour du système d'exploitation et de sécurité garanties pendant sept ans.

Le Pixel 8 Pro prend en charge l'enregistrement vidéo en 4K et propose des modes de capture spéciaux comme l'astrophotographie, ainsi que des options avancées de retouche et de stabilisation vidéo. Il est également équipé de 12 Go de RAM LPDDR5X et prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3 et le GNSS double bande.

Le Google Pixel 8 Pro 5G 256 Go est en ce moment à 729 € avec le code SSFR80 sur AliExpress et avec la livraison gratuite depuis la France. Son prix officiel s'élève à 1 159 €.



Enfin, on termine avec la HONOR Magic Watch 2.

Elle assure une autonomie allant jusqu’à 14 jours grâce à la puce Kirin A1, qui offre des performances élevées tout en réduisant la consommation d’énergie.

Équipée d'un GPS intégré avec double système de positionnement, elle fournit des données de localisation plus précises. L'altimètre intégré permet de mesurer le dénivelé lors de randonnées ou d'escalades.

La montre permet de passer des appels mains-libres et de contrôler la musique, y compris sur des applications tierces. Avec ses 4 Go de mémoire interne, vous pouvez stocker et lire de la musique directement depuis la montre sans avoir besoin d'un smartphone.

Elle propose 15 modes de fitness avec des objectifs et la fonction VoiceOver pour des conseils personnalisés en temps réel, ainsi que 13 programmes d’entraînement de course à pied.

Elle assure un suivi cardiaque en continu, même pendant la nage, grâce à son étanchéité jusqu’à 50 mètres. La montre surveille également le niveau de stress avec la fonction HUAWEI TruRelax et analyse le sommeil avec la fonction TruSleep 2.0, fournissant des rapports personnalisés.

La HONOR Magic Watch 2 est en ce moment à 62,69 € avec le code SSFR08 sur AliExpress et livraison gratuite depuis la France.



