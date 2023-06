Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois trottinettes électriques. Les prix affichés sont attractifs, c'est peut-être le moment de craquer.

Commençons avec la trottinette électrique KugooKirin G3 Adventurers. Cet engin de mobilité est doté d'un moteur de 1200 W, alimenté par une batterie de 48 V à une capacité de 18 Ah. Cette machine est équipée de roues 10,5" à pneus sur lesquels sont installés des disques avec la technologie E-ABS afin de vous donner un bon contrôle du freinage. La vitesse max est annoncée à 50 km/h et l'autonomie fixée à environ 70 km.

Cette trottinette électrique KugooKirin G3 Adventurers est proposée à 695 € au lieu de 1155 € avec le code GKB11ANNI1. La livraison est gratuite, prévue sous 3 à 10 jours depuis un entrepôt polonais.





Continuons avec la trottinette électrique KUKIRIN G2 MAX. Cette trottinette est dotée d'un moteur brushless de 1000 W qui est alimenté par une batterie de 48 V / 20 Ah. Son autonomie avoisine les 80 km et sa vitesse maximale est annoncée à 55 km/h. Ses pneus larges de 10,5 x 2,75" vous assurent un bon confort et une stabilité correcte.

Cette trottinette électrique KUKIRIN G2 MAX est vendue 717 € au lieu de 966 € avec le code GKB11ANNI1. Comptez 3 à 10 jours pour la livraison, gratuitement, depuis un entrepôt européen.





Enchainons avec la trottinette électrique KuKirin G3 Pro. Cette machine est équipée de 2 moteurs de 1200 W, alimentés par une batterie de 52 V / 23,2 Ah. Sa vitesse maximale est de 65 km/h et son autonomie est fixée à 80 km. Ses roues de 10", épaulées par des pneus larges, vous assurent stabilité et confort de conduite. Notons que ses freins à disque avant et arrière sont hydrauliques, vous permettant d'arrêter l'engin en toute sécurité.

Cette trottinette électrique KuKirin G3 Pro est commercialisée 1313 € au lieu de 1789 € avec le code GKB11ANNI1. La livraison est offerte sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.





