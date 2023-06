Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de produits afin de vous aider à lutter contre la vie chère. En effet, les e-commerçants font de leur mieux pour nous proposer toujours de plus belles offres.

Commençons avec la trottinette électrique pliable Urbanglide 100MAX. Cet engin de mobilité urbaine possède des roues de 10" et un moteur de 350 W. Sa batterie de 36 V affiche une capacité de 7,5 Ah, ce qui vous donne une autonomie d'environ 30 km. La vitesse maximale du bolide est de 25 km/h (norme française) et elle supporte un poids maximum de 120 kg. Son poids léger de 14,8 kg vous permettra de la transporter n'importe où.

Cette trottinette électrique pliable Urbanglide 100MAX est vendue 329,99 € au lieu de 499,99 € soit 170 € de réduction. La livraison est gratuite depuis la France.





Continuons avec l'aspirateur balai Proscenic P11. Cet aspirateur sans fil possède une puissance d'aspiration de 25 kPa ainsi qu'un écran tactile pour le contrôler. Il est doté d'une fonction de lavage et de lumière LED sur la brosse afin de déceler la moindre poussière présente sur votre sol. Le collecteur de 650 ml et la batterie de 2500 mAh vous offrent une autonomie d'environ 40 minutes.

Cet aspirateur balai Proscenic P11 est proposé à 159,99 € au lieu de 299,99 € soit 47% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison est offerte sous 10 jours.





Enchainons avec le mini PC NiPoGi AK1. Cet ordinateur, taille miniature, est équipé d'un processeur Intel Celeron Apollo Jake J3455 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Il intègre un disque SSD de 128 Go sur lequel est installé Windows 10 Pro et une multitude de connecteurs. Le WiFi est également disponible d'origine.

Ce mini PC NiPoGi AK1 est vendu 129,80 € au lieu de 259,99 € soit 50% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte pour le lendemain.





