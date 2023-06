C'est le groupe chinois Jiangsu Snail Zhixing Technology qui a profité du salon Eurobike 2023 pour lever le voile sur la S80 Solar Scooter, une trottinette qui vise se détacher de la nécessité de la recharger.

Les trottinettes électriques ont le vent en poupe depuis quelques années : plus agiles que les vélos, elles se révèlent particulièrement adaptées aux milieux urbains. Mais jusqu'ici se pose toujours la question de l'autonomie associée à celle de la nécessité de recharger les batteries.

Une trottinette électrique solaire pour plus d'autonomie

La S80 Solar Scooter prend le problème à bras le corps en proposant un cadre recouvert de panneaux solaires. Alors certes, la trottinette n'affiche pas le design le plus engageant qu'il soit, mais c'est l'efficacité qui prime ici puisque l'on évoque un appareil capable de ne plus avoir besoin de chargeur secteur...

Garée en extérieur, la S80 Solar Scooter peut se recharger en une journée a hauteur de 50% d'autonomie ce qui représente 15 à 20 km. Le fabricant indique qu'il faut en moyenne 14h d'exposition au soleil pour une recharge complète.

Pour les utilisateurs les plus exigeants, il sera possible de recharger la batterie via le secteur. Mais dans l'absolu, la recharge solaire permet de s'assurer d'une belle autonomie et le tout avec l'assurance d'une électricité sans aucune émission de CO2.

On imagine que ce type de trottinette pourrait séduire le marché des professionnels et notamment ceux gérant des parcs locatifs installés dans les métropoles, de quoi leur faire économiser une fortune au niveau des recharges et de garantir des dispositifs toujours chargés aux abonnés.