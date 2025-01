On démarre avec la trottinette électrique Wispeed SUV 3000.

La Wispeed SUV 3000 est une trottinette électrique à 3 roues équipée d’un moteur de 320 W pouvant atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie lithium 36V - 10 500 mAh offre une autonomie allant jusqu’à 40 km.

Grâce à ses trois roues gonflables – une roue avant de 10’’ et deux roues arrière de 8,5’’ – la SUV 3000 assure une stabilité optimale, absorbant efficacement les irrégularités de la route. Sa double suspension arrière améliore encore le confort et l’agilité, tandis que son système de freinage à disque avant et arrière garantit une sécurité accrue.

Pensée pour les longs trajets, elle dispose d’un large plateau, d’un repose-pied arrière, d’un éclairage LED avant et arrière, d’un feu stop et d’une sonnette.

Retrouvez la Wispeed SUV 3000 à 479,99 € au lieu de 999,99 € (prix officiel), soit une remise de 52 % chez Darty.



On continue avec la Samsung Galaxy Tab S9+ 256 Go.

Elle est dotée d'un grand écran de 12,4 pouces Dynamic AMOLED 2X 120Hz haute définition, offrant des couleurs éclatantes et un contraste optimisé grâce à la technologie HDR10+.

C’est la première gamme de Galaxy Tab S à offrir une résistance à l’eau et à la poussière avec un indice de protection IP68, renforcée par un cadre en Aluminium Armor ultra robuste.

Grâce à la technologie Vision Booster, votre écran reste parfaitement lisible, même en plein soleil. Cet algorithme ajuste automatiquement la luminosité en fonction des conditions extérieures, garantissant un confort visuel optimal où que vous soyez.

Les performances sont au rendez-vous avec le processeur Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, accompagné de 12 Go de RAM pour une fluidité exceptionnelle. Idéale pour le gaming et le multitâche, la tablette assure un graphisme ultra réaliste avec des reflets et ombres 3D impressionnants. La prise en charge du WiFi 6 garantit une connexion rapide et stable.

Stockez tous vos fichiers essentiels grâce à une capacité interne pouvant atteindre 1 To et la possibilité d’ajouter une carte microSD.

Le S Pen inclus, précis et réactif, offre une écriture fluide et intuitive, aussi agréable qu’un stylo sur du papier, aussi bien en mode portrait qu’en mode paysage. Il se recharge facilement grâce à sa fixation magnétique et sa charge bidirectionnelle.

La Samsung Galaxy Tab S9+ 256 Go est disponible en beige à 826,13 € au lieu de 1 149 € sur Pixmania grâce au code SOLDES25.



Enfin, on termine avec les Samsung Galaxy Buds3.

Placés confortablement dans le creux de l’oreille (non-intra), les Samsung Galaxy Buds3 délivrent un son haute qualité grâce au Samsung Seamless Codec (SSC), qui prend en charge des formats jusqu’à 24 bits et 96 kHz, offrant ainsi une restitution sonore riche en détails.

L’égaliseur et la réduction de bruit bénéficient désormais de l’intelligence avancée de Samsung. Grâce à un algorithme qui analyse la forme de votre oreille et la manière dont vous portez vos Buds, Galaxy AI ajuste en temps réel le son capté par les micros internes et externes, garantissant un audio parfaitement optimisé.

Envie de vous isoler des bruits environnants ? Activez la réduction active de bruit et profitez pleinement de votre musique, de vos appels ou de vos podcasts, sans distractions.

Les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds3 sont disponibles en argent à 94,99 € sur Rakuten avec le code RAKUTEN5, soit une remise de 47 % par rapport à son prix officiel de 180 €.

