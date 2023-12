Commençons par le PC portable Samsung Galaxy Book3 Pro.

Il est doté d'un large écran 14 pouces OLED 2880 x 1800 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Galaxy Book3 Pro embarque un processeur Intel EVO i7 de 13ème génération avec 12 cœurs et une fréquence allant de 2,2 GHz à 4,6 GHz.

On trouve également une carte graphique Intel Iris Xe, 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go.

Côté audio, le Galaxy Book3 Pro offre 4 haut-parleurs avec son AKG & Dolby Atmos.

Il prend également en charge le Wi-Fi 6E.

Le PC portable Samsung Galaxy Book3 Pro est en promotion à 1 299,99 € au lieu des 1 799 € annoncés sur le site officiel, soit 27% d'économies sur la Fnac. La livraison est gratuite.





