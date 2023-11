Commençons par la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Dotée d'un moteur de 350 W pouvant atteindre 700 W en crête, elle offre une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie de 55 km.

Ses roues de 10 pouces anti-crevaison et sans chambre à air assurent un meilleur amorti et sont recouvertes du gel spécial auto-réparant Xiaomi DuraGel pour augmenter leur durabilité.

Légère avec un châssis en alliage d'aluminium de qualité aérospatiale, elle est résistante, facile à transporter et se plie rapidement.





La trottinette est équipée d'un système de double freinage avec freins à disque et e-ABS, ainsi que d'un système KERS de récupération d'énergie.

Son écran LED vous permet de garder un œil sur la vitesse et le niveau de la batterie et le Scooter 4 Pro est muni d'un port de charge magnétique protégé par un cache.

Pour plus de sécurité et de tranquilité, un antivol avec système de verrouillage par code PIN est intégré à la trottinette.

La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est en promotion à 549 € au lieu de 699 €, soit une remise de 21% sur Amazon. La livraison est gratuite.



Passons maintenant au pack Samsung S23 128Go + Watch6. Le S23 est doté d'un écran large Dynamic AMOLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2340 x 1080 pixels.

Il offre des performances avancées grâce à son processeur Snapdragon 8Gen2 (8 coeurs jusqu'à 2,4 GHz), accompagné de 8 Go de RAM.

Certifié IP68, le smartphone résiste à la poussière et à l'eau. Il prend en charge la 4G, la 5G ainsi que le Wi-Fi 6E et offre 128 Go de stockage.

Sa batterie de 3 900 mAh avec charge rapide 25 W est également compatible avec la charge sans fil.

Le S23 se démarque surtout par son triple capteur arrière avec un objectif principal de 50MP, d'un objectif de 12MP et d'un troisième de 10MP. Un capteur avant de 12MP permet de faire de superbes selfies. Vous pouvez également filmer d'impressionnantes vidéos en qualité 8K à 30 images par seconde pour une immersion encore meilleure.

La montre connectée Samsung Watch6 est dotée d'un écran Super AMOLED de 40 mm très lumineux et fournit des mesures de santé très complètes et précises. On peut trouver parmi ses nombreuses fonctions le suivi du sommeil avec coaching personnalisé, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi des données corporelles avec objectifs personnalisés de remise en forme, etc.

De nombreux cadrans sont disponibles pour personnaliser la montre selon votre style.

Le pack Samsung S23 128Go + Watch6 est au prix réduit de 799 € au lieu de 959 €, soit une remise de 17% sur Boulanger. La livraison est offerte.





Enfin, enchaînons avec l'enceinte portable Bluetooth JBL Boombox 3.

Profitez d'un son puissant JBL Original Pro et de basses encore plus profondes ! Grâce aux nouveaux haut-parleurs à trois voies, la Boombox 3 offre en effet une clarté accrue tout en réduisant la distorsion.

Elle vous fait bénéficier d'une autonomie exceptionnelle de 24 heures pour écouter vos musiques sans interruption toute la journée.

Certifié IP67, l'enceinte résiste à l’eau et à la poussière. Vous pouvez donc l'emmener avec vous à la piscine ou à la plage sans risque et quelle que soit la météo. Elle est également dotée d'une poignée en métal robuste pour faciliter son transport.

La diffusion sans fil via Bluetooth permet de connecter jusqu’à 2 smartphones ou tablettes à votre enceinte pour profiter à tour de rôle du son JBL Original Pro.

Le mode PartyBoost vous permet d’appairer deux enceintes compatibles pour obtenir un son stéréo, ou de connecter plusieurs enceintes compatibles pour une multitude de possibilités audio.

L'application JBL Portable vous permet de personnaliser les paramètres ou d'obtenir des mises à jour en temps réel.

L'enceinte portable Bluetooth JBL Boombox 3 est en promotion à 399,99 € au lieu de 579,99 €, soit une remise de 31% sur la Fnac. La livraison est offerte.

N'oubliez pas également nos bons plans TV, les meilleures offres du moment sur la Fnac ou encore notre sélection des meilleures promos d'hier !