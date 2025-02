On commence avec la souris gaming sans fil Logitech G G309 LIGHTSPEED.

Son capteur HERO 25K assure un suivi d'une précision extrême, sans lissage, pour un contrôle optimal. Avec plus de 300 heures d'autonomie sur une pile AA ou une alimentation illimitée via un tapis de souris Logitech POWERPLAY, elle vous permet de jouer sans interruption.

Ses switchs hybrides optiques / mécaniques LIGHTFORCE garantissent une activation rapide et une sensation mécanique authentique. Ses 6 boutons programmables offrent une personnalisation avancée pour une expérience de jeu sur mesure.

Elle offre également une connectivité ultra-flexible, passant facilement d'une connexion LIGHTSPEED réactive et à faible latence au Bluetooth.

Retrouvez la Logitech G G309 LIGHTSPEED en noir à 64,10 € au lieu de 89,99 € (prix officiel), soit une remise de 29 % sur Amazon.



On continue avec la station électrique portable Blackview OSCAL PowerMax 2400.

Grâce à une puissance de sortie robuste de 2 400 W, elle peut alimenter 99 % des appareils domestiques. Disposant de 16 sorties – dont recharge sans fil, chargeur de voiture, prises CC et CA et ports USB-A et USB-C – elle s'adapte parfaitement à vos besoins. La charge ultra-rapide de 1 500 W permet de recharger jusqu'à 80 % de la batterie en seulement 1,2 heure et d'atteindre une charge complète en 1,5 heure.

Elle peut proposer une capacité impressionnante allant de 1 872 Wh à 20 592 Wh lorsqu'elle est associée à 10 batteries BP2400 supplémentaires, offrant ainsi une énergie fiable et durable pour tous vos appareils.

L'application dédiée, accessible par Bluetooth ou Wi-Fi, vous permet de gérer aisément la puissance de sortie et de suivre les temps de charge depuis votre téléphone. Pour garantir une sécurité optimale, le système de gestion de batterie surveille en temps réel la tension, le courant et la température. Par ailleurs, le mode UPS intégré assure une commutation automatique en moins de 0,01 seconde en cas de coupure de courant, maintenant ainsi une alimentation continue pour vos appareils.

La centrale intègre une lumière LED de 5 W avec cinq modes d'éclairage et des signaux de flash personnalisables, ainsi qu'un écran LCD ultra-large de 1000 nits qui vous fournit toutes les informations nécessaires pour une gestion efficace de l'énergie en temps réel.

Deux haut-parleurs sont également inclus, composés d'un caisson de basses de 25 W et d'un tweeter de 10 W, avec des basses profondes et des aigus précis.

Vous pouvez obtenir la Blackview OSCAL PowerMax 2400 à 799 € grâce au code OSCAL24 en ce moment sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis l'UE.



Enfin, on termine ce top 3 avec le mini PC NiPoGi AM06 Pro.

Alimenté par un processeur Zen 3 AMD Ryzen 7 6800H cadencé de 3,2 GHz pouvant atteindre 4,7 GHz, avec un cache L3 de 16 Mo, un TDP de 45 W ainsi que 8 cœurs et 16 threads, il offre des performances graphiques impressionnantes et une expérience de jeu fluide.

Doté de 32 Go de RAM DDR5 en double canal, extensible jusqu'à 64 Go à 4800 MHz, et d'un SSD M.2 NVMe PCIe3.0 de 512 Go (extensible jusqu'à 2 To), l'appareil assure un chargement rapide et efficace de vos données, tout en supportant jusqu'à 2 To d'extension via un SSD ou HDD externe de 2,5 pouces.

La connectivité est optimisée grâce au WiFi 6 double bande, au Bluetooth 5.2 et à la double interface LAN Gigabit.

Le mini PC propose une sortie triple écran en 4K HD via des ports HDMI 2.0, DisplayPort et Type-C, soutenue par la carte graphique AMD Radeon Graphics 8 Core cadencée à 2000 MHz, garantissant des images nettes.

Il supporte également des fonctionnalités telles que Wake On LAN, RTC Wake et Auto Power On.

Le NiPoGi AM06 Pro est disponible à 353,99 € au lieu de 599,99 € grâce au code PE98RX92 sur Amazon.



