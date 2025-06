On commence tout d'abord avec la trottinette électrique Xiaomi Scooter 5 Pro.

Dotée d’un moteur puissant de 400 W (pouvant atteindre jusqu’à 1000 W en crête), elle est conçue pour affronter les pentes jusqu’à 22 % sans difficulté. Elle atteint une vitesse maximale de 25 km/h et offre une accélération fluide, notamment en mode Sport, et elle assure jusqu’à 60 km d'autonomie grâce à une batterie lithium-ion de 474 Wh.

La trottinette est équipée d’un système de freinage combiné avec un tambour à l’avant et un frein électronique E‑ABS à l’arrière. Elle intègre aussi une fonction de contrôle de traction (TCS), une première dans la gamme Xiaomi, qui permet d’éviter le patinage des roues sur chaussée glissante. Le confort de conduite est renforcé par une double suspension à l’avant et un ressort à l’arrière, ainsi que par des pneus sans chambre à air de 10 pouces larges et résistants, capables d’absorber efficacement les vibrations.

Son cadre en acier au carbone, à la fois robuste et résistant, supporte une charge allant jusqu’à 120 kg. Le guidon intègre un écran couleur qui affiche clairement les informations essentielles telles que la vitesse, le mode de conduite, le niveau de batterie ou encore l’activation des clignotants.

Pour garantir une visibilité optimale de jour comme de nuit, la trottinette est équipée d’un phare avant automatique, d’un feu arrière et de clignotants.

L'application Xiaomi Home permet également de verrouiller la trottinette à distance, suivre les statistiques de trajets, gérer les mises à jour du micrologiciel et personnaliser certains paramètres de conduite.

Retrouvez la Xiaomi Scooter 5 Pro à 454,99 € sur Cdiscount, soit une économie de 10 % par rapport à son prix officiel de 509,99 €.

On continue avec la chaise de bureau ergonomique Doro S100.

Conçue pour prévenir les tensions et soulager les maux de dos, elle se distingue par son système de double support lombaire dynamique, composé de quatre ressorts adaptatifs qui épousent vos mouvements et assurent un maintien continu du bas du dos.

Son dossier indépendant, réglable en hauteur sur cinq niveaux, apporte un soutien précis du haut du dos, même lors des inclinaisons prolongées jusqu’à 135°, offrant flexibilité et confort.

Le siège combine maille respirante, mousse sculptée en cascade pour soulager les cuisses, et profondeur réglable, s’adaptant à des morphologies de 1,50 m à 1,90 m. Il supporte jusqu’à 136–150 kg et propose un confort thermique particulièrement apprécié en été.

Les accoudoirs 4D offrent réglages en hauteur, largeur, profondeur et rotation, permettant d’aligner les épaules et les avant-bras quel que soit le poste de travail.

La chaise ergonomique Doro S100 est disponible en noir à 279,99 € au lieu de 649,99 €, ou en blanc à 289,99 € au lieu de 659,99 € sur le site officiel de la marque, avec la livraison gratuite depuis l'entrepôt en France.



Enfin, on termine avec le vélo électrique Touroll S2.

Équipé de pneus larges 20" × 4,0", il est conçu pour affronter les terrains accidentés avec une stabilité renforcée, grâce à une large surface de contact avec le sol. Sa suspension avant de 80 mm absorbe efficacement les chocs, réduisant les vibrations et offrant un confort optimal sur les parcours irréguliers.

Côté sécurité, il bénéficie d’un système de freinage combiné (frein électrique et frein à disque) qui coupe instantanément la puissance du moteur lors du freinage, assurant un contrôle précis et une conduite plus sécurisée.

Le Touroll S2 est équipé d'un moteur atteignant une puissance de crête de 650 W et un couple maximal de 55 Nm. Sa batterie amovible haute capacité de 720 Wh lui confère une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 150 km en mode assistance. Il est aussi possible d’ajouter une batterie supplémentaire pour étendre encore davantage l’autonomie.

Pour une conduite fluide et sans effort, le vélo est équipé d’un capteur de pédalage précis qui envoie jusqu’à 12 signaux par tour de pédale pour offrir une assistance motrice réactive. Il propose cinq niveaux d’assistance réglables entre 12 et 25 km/h, afin de s’adapter à différents styles de conduite. Le système de transmission Shimano à 7 vitesses assure par ailleurs un passage de rapports fluide.

Le cadre et la potence pliables permettent un rangement facile et le guidon et la selle sont entièrement réglables.

Le vélo est également équipé de phares avant et de feux arrière conformes à la norme européenne StVZO. Un écran LCD clair et lisible fournit en temps réel les données essentielles de votre trajet : vitesse, niveau de batterie, mode d’assistance, distance parcourue, etc.

Vous pouvez obtenir le vélo électrique Touroll S2 à 719 € grâce au code NNNFRBMPS2 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.

Pour information, Touroll indique un prix de base de 879 € pour le S2 sur son site.



