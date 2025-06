On commence avec la MAD CATZ B.A.T. 6+.

Elle adopte une forme ambidextre ainsi que la technologie exclusive Mad Catz DAKOTA, qui permet un temps de réponse ultra-rapide de seulement 2 millisecondes, soit 60 % plus rapide que les interrupteurs mécaniques traditionnels.

Grâce à un taux d'interrogation de 2000 Hz, la souris offre une réactivité exceptionnelle avec un temps de latence réduit à seulement 0,5 milliseconde. Les rebords latéraux et le repose-poignets sont interchangeables, permettant d’adapter la souris à différents styles de prise en main, aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers.

Enfin, jusqu’à cinq profils personnalisés peuvent être enregistrés directement dans la mémoire embarquée de la souris, pour passer facilement d’une configuration à l’autre selon vos préférences ou vos jeux.

Retrouvez la souris filaire MAD CATZ B.A.T. 6+ en noir à 38,52 € au lieu de 49,99 €, soit une remise de 23 % sur Amazon.



Les modèles suivants sont également disponibles à prix encore plus réduit en ce moment :

