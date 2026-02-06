En 2018, les astronomes ont observé un événement de rupture par effet de marée (TDE) apparemment ordinaire, où une étoile s'est approchée trop près d'un trou noir supermassif et a été déchiquetée par ses forces gravitationnelles. L'objet, nommé AT2018hyz, n'a d'abord montré aucune activité particulière, mais la situation a radicalement changé.

Pourquoi ce phénomène est-il si inhabituel ?

L'astrophysicienne Yvette Cendes, qui a dirigé les travaux d'une étude publiée dans The Astrophysical Journal, souligne le caractère exceptionnel de la situation. Normalement, les jets de matière et d'énergie issus de tels événements se manifestent rapidement. AT2018hyz est resté silencieux pendant des années avant de se réveiller.

Cette émission retardée est une première. " Je serais bien en peine de penser à quoi que ce soit qui augmente comme ça sur une si longue période. " L'énergie libérée est maintenant 50 fois plus brillante que lors de sa détection initiale en ondes radio.

Quelle est l'ampleur de cette puissance cosmique ?

L'énergie émise par le jet de ce trou noir est si colossale qu'elle est difficile à comparer avec des phénomènes réels. Les chercheurs l'ont donc comparée à... l'Étoile de la Mort de Star Wars.

Des calculs montrent que le trou noir émet une énergie au moins mille milliards de fois supérieure, et potentiellement jusqu'à cent mille milliards de fois plus.

Cette puissance place AT2018hyz parmi les événements uniques les plus puissants jamais détectés dans l'Univers, rivalisant avec les sursauts gamma. Les planètes se trouvant sur sa trajectoire seraient détruites sur les premières années-lumière.

Source image : Université de l'Oregon (DESY/Science Communication Lab)

Comment les scientifiques expliquent-ils ce réveil tardif ?

L'hypothèse privilégiée est que le jet de matière n'était pas initialement dirigé vers la Terre. Les jets relativistes issus des TDE sont rares et alignés très précisément au départ. Avec le temps, ce jet se serait élargi et ralenti, entrant ainsi dans notre champ de vision.

Cette observation tardive soulève une question : ce type de phénomène est-il plus courant qu'imaginé ? La tendance est plutôt du côté du oui. Pour AT2018hyz, les modèles prédisent que la luminosité continuera d'augmenter pour atteindre un pic en 2027.