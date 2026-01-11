Sagittarius A* (Sgr A*) est le trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie. Contrairement à beaucoup de ses congénères, il dévore une faible quantité de matière, d'où une certaine discrétion avec son activité électromagnétique. Des données obtenues par le télescope spatial XRISM remettent en question cette tranquillité apparente.

Comment XRISM a-t-il pu révéler un passé caché ?

Le télescope XRISM a analysé le rayonnement X avec une précision inégalée. Plusieurs grands nuages moléculaires flottent près de Sagittarius A* et ils réfléchissent les flashs de rayons X émis par le trou noir supermassif dans le passé.

Les télescopes précédents pouvaient les détecter, mais sans la résolution énergétique nécessaire pour en déterminer l'origine exacte. XRISM peut distinguer l'énergie d'un photon avec une précision mille fois supérieure à celle de ses prédécesseurs.

Une confirmation de l'origine des émissions

Une équipe d'astronomes, menée par Stephen DiKerby de l'université d'État du Michigan, a utilisé la vision de XRISM pour étudier deux lignes d'émission de rayons X très fines provenant de l'un des nuages.

Les détails du spectre ont confirmé que le nuage réfléchissait une ancienne éruption violente de Sagittarius A*, agissant comme un écho lumineux de son passé turbulent.

En étudiant plusieurs nuages à différentes distances, les astronomes peuvent désormais reconstituer une chronologie de ce passé tumultueux.

Quelles sont les implications de cette découverte ?

La puissance de XRISM est prouvée pour explorer l'histoire cachée du centre de notre Voie lactée. Les données montrent comment la résolution énergétique du télescope permet de mesurer des caractéristiques extrêmement fines de l'Univers, ouvrant de nouvelles voies de recherche.

" Rien dans ma formation d'astronome spécialisé en rayons X ne m'avait préparé à quelque chose comme ça ", souligne Stephen DiKerby.

La découverte ne fait que commencer à dévoiler les secrets de Sagittarius A*, et promet de redéfinir notre compréhension de l'évolution des trous noirs supermassifs.

N.B. : Source images : ESO (vignette) - Mori et al. 2015.