On peut promettre des montagnes de dollars d'investissement aux Etats-Unis et ne toujours pas plaire à Donald Trump. Tim Cook, CEO d'Apple, en fait les frais et s'attire les piques du maître de la Maison Blanche.

Pour réduire sa dépendance aux usines chinoises, Apple projette de faire produire ses produits électroniques, dont ses iPhone, en Inde et pas qu'un peu : 25% des iPhone pourraient y être fabriqués d'ici quelques années, alors que la firme dépend actuellement à plus de 90% des usines chinoises pour l'assemblage de ses produits.

Or, cette orientation stratégique ne convient pas à Donald Trump, alors même qu'Apple s'est engagée dans le même temps à investir 500 milliards de dollars aux Etats-Unis dans les années à venir, entre promesses d'embauches de dizaines de miliers de personnes, déploiement d'infrastructure IA au Texas et production de contenus originaux pour son service de streaming Apple TV+.

Donald Trump ne veut pas voir Apple flirter avec l'Inde

Mais ce que ce souhaite Donald Trump, c'est qu'Apple construise ses iPhone, iPad et Mac directement dans des usines aux Etats-Unis. Rapportant une conversation avec Tim Cook, il lui aurait dit "nous ne voulons pas que vous produisiez en Inde, l'Inde peut s'occuper d'elle-même...nous voulons que vous construisez vos produits ici", aux Etats-Unis, rapporte CNBC.

Apple a tout de même promis de renforcer sa production aux Etats-Unis, a indiqué Trump, ce qui ne lui suffit visiblement pas. Comme souvent, le commentaire intervient à un moment où les Etats-Unis négocient de nouveaux tarifs douaniers avec l'Inde...et le pays ne semble pas vouloir s'accommoder des droits de douane proposés.

CNBC rappelle que des droits de douane réciproques de 26% ont été instaurés début avril puis abaissés temporairement jusqu'en juillet pour ouvrir la voie à des négociations.

Produire aux USA, oui, mais à quel prix ?

Apple, très dépendante de la Chine pour la production des ses appareils électroniques après en avoir consolidé les chaînes d'approvisionnement, a commencé à s'établir dans des pays comme le Vietnam et l'Inde pour assurer une certaine diversité et alléger le risque de la montée des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

Lors de l'annonce de la très forte hausse des tarifs douaniers en avril, Apple s'est dépêchée de faire partir des avions remplis d'iPhone depuis l'Inde pour leur faire échapper en urgence aux mesures.

Apple a aussi besoin de l'Inde comme marché de substitution au marché chinois où les ventes de ses iPhone sont en recul sous la pression de la concurrence et d'une préférence nationale exacerbée par les vexations américaines, sans parler de la hausse des tarifs douaniers.

Mais produire intégralement aux Etats-Unis reste un défi puisqu'il faut mettre en place tout l'environnement d'approvisionnements en matières premières et de sous-traitants, à des coûts bien plus élevés, sans compter celui du travail.

Les analystes enchaînent les estimations de hausse des prix des iPhone dans ce contexte de tarifs douaniers relevés et de production relocalisée qui, dans tous les cas, renchérissent fortement les produits d'Apple.