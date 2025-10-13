C'est un coup de massue pour la transition énergétique américaine. L'administration Trump a mis un terme brutal au projet Esmeralda 7, un complexe solaire pharaonique qui devait voir le jour dans le désert du Nevada.

L'annulation, révélée par une simple mise à jour sur le site du Bureau of Land Management (BLM), confirme la guerre ouverte menée par la Maison Blanche contre les énergies renouvelables, qui ne se limite plus au seul secteur éolien.

Quelle était l'ambition démesurée du projet Esmeralda 7 ?

Le projet Esmeralda 7 était tout simplement l'un des plus ambitieux au monde. Il prévoyait d'installer un réseau de sept parcs solaires et de batteries sur une surface de près de 500 km² de terres fédérales, soit une superficie proche de celle de Las Vegas. Porté par des géants de l'énergie comme NextEra Energy et Invenergy, le complexe devait générer 6,2 gigawatts d'électricité, de quoi alimenter près de deux millions de foyers.





Ce projet était crucial pour le Nevada, non seulement pour ses objectifs climatiques, mais aussi pour répondre aux besoins énergétiques croissants des data centers et de l'industrie minière de la région.

Pourquoi l'administration Trump a-t-elle annulé ce projet ?

Cette annulation est la conséquence directe de la politique anti-énergies renouvelables de l'administration Trump. Depuis son retour au pouvoir, la Maison Blanche a multiplié les obstacles au développement du solaire et de l'éolien. Un décret a d'abord gelé les nouvelles autorisations sur les terres fédérales, puis une nouvelle politique a imposé des couches de validation supplémentaires par le bureau du Secrétaire à l'Intérieur, Doug Burgum, ralentissant considérablement tous les projets.





Donald Trump lui-même n'a jamais caché son hostilité, déclarant en août que son administration "n'approuverait pas l'éolien ou le solaire qui détruit les agriculteurs". En parallèle, la même administration continue d'accélérer les autorisations pour le forage pétrolier et gazier et de soutenir l'industrie du charbon.

Quelles sont les réactions et les conséquences de cette décision ?

L'annonce a provoqué la consternation et la colère. La sénatrice du Nevada, Catherine Cortez Masto, a dénoncé un "manque de transparence" qui "provoque le chaos et la confusion". Les développeurs, comme NextEra, se sont dits "engagés" à poursuivre, mais la voie semble désormais bien compliquée.





Le Bureau of Land Management a suggéré que les promoteurs pourraient soumettre des demandes individuelles pour chaque parc solaire, mais cela impliquerait de reprendre à zéro un processus d'autorisation déjà très avancé, entraînant des années de retard. Pour beaucoup, cette annulation sonne le glas d'un projet qui devait être une vitrine de la transition énergétique américaine.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'annulation du projet Esmeralda 7 est-elle définitive ?

Officiellement, le BLM a "annulé" l'examen environnemental du projet global. Le département de l'Intérieur a laissé entendre que les développeurs pourraient soumettre des permis pour des projets individuels plus petits. Cependant, cela reviendrait à redémarrer un processus long et coûteux, ce qui rend l'avenir du site très incertain.

Cette politique anti-solaire est-elle nouvelle ?

Non, elle s'inscrit dans une série d'actions menées par l'administration Trump contre les énergies renouvelables depuis son arrivée au pouvoir. Cela inclut le gel de nouveaux permis, des enquêtes sur les parcs éoliens et le retrait de zones maritimes pour l'éolien offshore, tout en favorisant activement les énergies fossiles.

D'autres projets solaires sont-ils menacés ?

Oui, potentiellement tous les projets situés sur des terres fédérales. La nouvelle politique de revue par le bureau du Secrétaire à l'Intérieur ralentit considérablement tous les dossiers. Cependant, certains projets, comme Dodge Flat II, également porté par NextEra au Nevada, sont pour l'instant toujours listés comme "en cours" sur le site du BLM.