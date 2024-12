On commence avec la TV AI Neo QLED Samsung TQ65QN86D 4K 65".

Son processeur de nouvelle génération rapide et puissant avec intelligence artificielle améliore vos contenus pour une qualité 4K optimale. La technologie Quantum Mini LED garantit une luminosité éclatante et des contrastes profonds, tandis que le Motion Xcelerator 120Hz assure une fluidité exceptionnelle en 4K à 120Hz.

Avec l'interface Smart TV Tizen, profitez de toutes vos applications de streaming réunies au même endroit, pour un accès simplifié à vos divertissements. Le Samsung Gaming Hub vous permet également de jouer instantanément, avec ou sans console : connectez une manette en Bluetooth et explorez des milliers de jeux en streaming, sans téléchargement ni stockage requis.

Simplifiez-vous la vie grâce aux applications B.tv+, OQEE by FREE, Orange TV et SFR TV, disponibles directement sur votre TV pour accéder à vos contenus Live, replay, start-over (recommencer depuis le début) ou VOD inclus dans votre abonnement.

Enfin, Samsung TV Plus met à votre disposition plus de 120 chaînes thématiques gratuites, couvrant le sport, la musique, le cinéma, les séries, les documentaires, les programmes jeunesse et bien plus encore, avec des exclusivités comme l’Équipe 1 & 2 ou Destination Nature.

Retrouvez la TV AI Neo QLED Samsung TQ65QN86D 4K à 999 € au lieu de 1 999 €, soit une remise de 50 % sur la Fnac. Pour l'achat du téléviseur, vous bénéficiez également de -20 % sur le support TV orientable Vogel's TVM 346FD9.

On continue avec les Google Pixel Buds Pro.

Avec la technologie Silent Seal, la réduction active du bruit s’adapte à la forme de votre oreille, filtre efficacement les bruits extérieurs et offre une base idéale pour un son exceptionnel.

Les transducteurs de 11 mm conçus sur mesure et l’égaliseur de volume garantissent un son parfaitement équilibré, quel que soit le niveau sonore.

Profitez de l’aide de Google pour obtenir un itinéraire, répondre à des messages ou contrôler votre musique, tout cela sans utiliser vos mains. Même dans un environnement bruyant, votre voix reste claire et intelligible.

Grâce à la connectivité Bluetooth avancée, les écouteurs offrent une transition fluide entre vos appareils, vous permettant de basculer entre une musique sur votre ordinateur et un appel sur votre téléphone.

Les écouteurs sans fil Google Pixel Buds Pro sont disponibles en gris (Brume) à 129 € au lieu de 219 €, soit une remise de 41 % sur Amazon. Vous pouvez également les trouver en bleu à 128,06 € chez Leclerc.

Enfin, on termine ce top 3 avec le Google Pixel 9 Pro XL 128 Go.

Cette version est dotée d'un écran plus grand de 6,8 pouces OLED LTPO 120Hz

protégé par du verre Corning Gorilla Victus 2. Le smartphone offre une luminosité maximale de 2 000 nits en mode HDR et peut atteindre jusqu'à 3 000 nits en mode normal, avec 16 Go de RAM pour des performances optimales et une protection IP68 garantissant une résistance à l'eau et à la poussière.

Capturez l’instant avec le triple appareil photo arrière. Réalisez des gros plans ultra-détaillés, des selfies nets et des photos aux couleurs éclatantes, même en faible luminosité.

Accomplissez vos tâches et accédez instantanément à vos informations grâce à une interface intuitive et réactive. Avec l’assistant Gemini, obtenez de l’aide sur ce qui s’affiche à l’écran ou dans votre vie quotidienne.

Restez informé et protégé avec des alertes de crise, comme en cas d’incendie ou d’inondation à proximité.

Équipé de la puce Google Tensor G4, d’une autonomie de 24 heures et de sept ans de mises à jour de sécurité et de fonctionnalités, le Pixel 9 Pro est conçu pour durer.

Le Google Pixel 9 Pro XL 128 Go est proposé en noir à 839,99 € sur Cdiscount, soit une remise de 29 % par rapport à son prix officiel de 1 199 €.

