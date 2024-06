Commençons avec les écouteurs sans fil OnePlus Nord Buds 2.

Ils offrent jusqu'à 25 dB de suppression active du bruit et le nouvel algorithme BassWave optimise dynamiquement votre son pour une écoute parfaitement équilibrée, avec des basses profondes et des voix claires et puissantes.

Associez les Nord Buds 2 à votre téléphone OnePlus pour une immersion audio totale, grâce au son Dolby Atmos et au tuner audio Dirac intégré.





Profitez d'une journée entière de musique avec une autonomie de 7 heures pour les écouteurs seuls et jusqu'à 36 heures avec le boîtier de charge.

Grâce à leur certification IP55, ils résistent à la transpiration et à l'eau.

Les écouteurs sans fil OnePlus Nord Buds 2 sont en promotion à 57,50 € au lieu de 69 €, soit une remise de 17 % sur Amazon.



Passons à la mini enceinte portable Soundcore Anker Mini 3 - Noir.

Profitez d'un son à 360° et utilisez l'application Soundcore pour la contrôler et changer son profil sonore à distance.

Grâce à l'étanchéité IPX7, vous pouvez écouter de la musique en toute tranquillité dans la salle de bains, à la piscine ou à la plage.

Bénéficiez de 15 heures de musique ininterrompue avec une seule charge et connectez plusieurs enceintes Mini 3 ou tout haut-parleur Soundcore PartyCast pour un son exceptionnel.

La mini enceinte portable Soundcore Anker Mini 3 en noir est en ce moment à 27,54 € sur Amazon, et son prix officiel s'élève à 39,99 €.

Enfin, enchaînons avec le Nothing Phone (2) - 512 Go - Noir.

Il est doté d'un écran LTPO OLED de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 1600 nits, protégé par du Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière. La technologie LTPO permet un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour économiser l'énergie.

Avec la nouvelle Interface Glyph, attribuez des séquences lumineuses et sonores à chaque contact et type de notification, utilisez les voyants et créez vos sonneries avec Glyph Composer.

Le logiciel de l'appareil photo a été mis à jour pour des photos et vidéos plus dynamiques et précises. On trouve un nouveau capteur frontal de 32 MP pour des portraits parfaits, deux capteurs de 50 MP ultra-larges avec des effets intelligents, incluant une fonction HDR avancée, la capture de mouvement 2.0 et un mode nuit.

Profitez d'une charge complète en 55 minutes, d'une charge sans fil Qi de 15 W et la possibilité d'utiliser le Phone (2) comme chargeur sans fil de 5 W pour vos accessoires comme Ear (2).

Équipé du chipset Snapdragon 8+ Gen 1, le smartphone offre des performances 80 % supérieures à celles de son prédécesseur avec une vitesse accrue, une gestion de la chaleur optimisée et des capacités avancées pour l'appareil photo.

Le Nothing Phone 2 - 512 Go en noir est disponible à 569 € avec le code FRSC20 ou SCFR20 sur AliExpress, et son prix officiel s'élève à 849 €. Livraison à 5,26 € depuis l'Espagne.



