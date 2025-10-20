Pour commencer la semaine, allons voir de plus près les opérations Cdiscount du moment avec :
- La "Battle des prix bas" : un duel entre deux produits, chacun bénéficiant d’un prix spécial. Les utilisateurs votent pour leur favori, et le produit le plus plébiscité profite d’une offre mise en avant pendant quelques jours.
- Une remise de 20 € dès 150 € d'achat sur une sélection d'équipement pour la maison avec le code 20D150EM.
Voici quelques réductions particulièrement intéressantes proposées dans le cadre de ces deux opérations spéciales.
TOP 10 des offres Cdiscount de la semaine
- Friteuse sans huile Arthur Martin AMPAF1800 à 79,99 € jusqu'à mardi 12h (10L, 1800W, 10 programmes, écran tactile)
- Aspirateur laveur filaire Bissell CrossWave HF2 Pro à 138 € avec le code 20D150EM (340W, système d'auto-nettoyage, rayon d'action jusqu'à 8 m, double réservoir, direction auto-propulsée, pour carrelage / parquet / béton ciré)
- SSD externe Samsung T7 - 2 To à 144,99 € avec le code 20D150EM
- TV LED HD Philips 32PHS6050 2025 - 32" à 149,99 € avec le code 20D150EM (Titan OS, HDR10 / HLG, Dolby Audio, compatible Google Assistant)
- Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MX Keys S - Graphite à 149,99 € avec le code 20D150EM (avec repose-poignets intégré)
- Acer Iconia Tab P11 - 128 Go Noir métal à 149,99 € avec le code 20D150EM (11" IPS 2K WUXGA, RAM 8 Go DDR4, stockage jusqu'à 512 Go, 13MP + 5MP, 4 haut-parleurs + 2 micros, WiFi double-bande, Bluetooth 5.2)
- Écran PC gaming AOC Q27G42XE à 155,20 € avec le code 20D150EM (27" QHD, dalle IPS, 180Hz, 1 ms, HDR10, Adaptive Sync, contraste 1:1000)
- Imprimante multifonction Epson EcoTank ET 2865 à 180,99 € avec le code 20D150EM (copie et numérisation, connexion sans fil, réservoirs d’encre rechargeables...)
- PC portable gaming Lenovo LOQ 17IRX10 à 949,99 € soit -9% jusqu'à mercredi 12h (17'' IPS FHD 165Hz, 100% sRGB, Core i5-13450HX 10 cœurs jusqu'à 4,60 GHz, RTX 5050, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2)
- PC portable gaming ASUS TUF A16 à 1 099,99 € soit -18% jusqu'à mercredi 12h (16" IPS WUXGA 165Hz, 100% sRGB, Ryzen 7 260 8 cœurs jusqu'à 5,1 GHz, RTX 5060 8 Go, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, sans Windows, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3)
