AirPods Pro 3

Les AirPods Pro 3 offrent une réduction active du bruit intra-auriculaire jusqu’à deux fois plus efficace que celle des AirPods Pro 2.

Ils intègrent la nouvelle puce H2, une architecture acoustique repensée et des micros à très faible bruit pour un son immersif et une clarté vocale exceptionnelle. Ils proposent désormais la détection de la fréquence cardiaque, une égalisation adaptative de nouvelle génération et un audio spatial personnalisé qui s’ajuste à la morphologie de l’auditeur.

Résistants à la poussière, à la transpiration et à l’eau (IP57), ils assurent jusqu’à huit heures d’écoute continue avec la Réduction active du bruit. Le boîtier de charge MagSafe, doté d’un haut-parleur intégré et d’une localisation précise, prolonge leur autonomie tout en facilitant leur repérage.

Grâce à leurs commandes tactiles, à Siri et à la fonction de détection des conversations, les AirPods Pro 3 offrent une utilisation fluide et intelligente, conçue pour un usage quotidien comme pour le sport.

Les AirPods Pro 3 sont en promotion à 236 € au lieu de 249 € (prix officiel) en ce moment sur Amazon.

Écran PC gaming KTC H32S17

Ce moniteur incurvé de 32 pouces offre une immersion totale grâce à sa courbure 1500R et sa résolution QHD de 2560 x 1440 pixels. Avec un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 170 Hz et un temps de réponse de 1 ms, il assure une réactivité optimale.

Sa dalle HVA ELED couvre 99 % de l’espace sRGB et prend en charge la technologie HDR10 pour des couleurs éclatantes et des contrastes profonds (3500:1 typique).

Compatible FreeSync et G-Sync, il garantit une image sans déchirures ni saccades.

Vous pouvez obtenir le KTC H32S17 à 150,37 € grâce au code FRFF15 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne.

Système de haut-parleurs Logitech Z533 avec caisson de basses

Ce système audio délivre un son puissant et dynamique avec une puissance de crête de 120 W (60 W RMS).

Son subwoofer orienté vers l’avant, doté d’un haut-parleur large bande de 5,7 cm, assure des basses profondes et percutantes. La manette filaire permet d’allumer ou d’éteindre le système et de régler facilement le volume et les graves.

Le coffret comprend les deux satellites, le subwoofer, la manette filaire et un câble de connexion 3,5 mm.





Vous pouvez obtenir le kit haut-parleurs Logitech Z533 à 99,99 € au lieu de 139 € (prix officiel), soit une remise de 28 % sur Amazon.



