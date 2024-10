Voici tout d'abord une petite présentation de la TV QNED LG 65QNED80 4K UHD 2024 - 65".

La technologie QNED combine le meilleur des points quantiques et de la technologie NanoCell, offrant des couleurs éclatantes et une luminosité exceptionnelle.

Le processeur a5 AI 4K Gen7, conçu par LG, optimise les performances du téléviseur en améliorant la qualité d'image et de son. Le résultat : des couleurs plus vibrantes, des détails plus précis et une netteté sonore supérieure.

Avec la télécommande Magic Remote, profitez d'une navigation intuitive grâce au pointeur à l'écran et à la molette de défilement, tandis que son micro intégré vous permet de contrôler le téléviseur par commande vocale.

WebOS 24 vous offre une interface rapide, fluide et personnalisée. Grâce aux Quick Cards, accédez instantanément à vos contenus et applications préférés.

Diffusez facilement vos contenus depuis votre smartphone vers le téléviseur grâce à la compatibilité avec Airplay 2 et Chromecast, pour une connexion rapide et simple en un clic.

Ajustez en temps réel les paramètres de votre jeu, de l'image et du son grâce à l'optimiseur de jeu et son tableau de bord intuitif. Grâce aux technologies ALLM (Auto Low Latency Mode) et eARC (Enhanced Audio Return Channel), vous bénéficiez en plus d'une réactivité accrue et d'un son de haute qualité pour le gaming.

La TV QNED LG 65QNED80 4K UHD 2024 modèle 65" est en promotion à 799,99 € au lieu de 899,99 €, soit une remise de 11% sur la Fnac.



Voici quelques autres modèles LG proposés à prix réduit pour les adhérents Fnac :

Découvrez l'ensemble des modèles en promotion pour les adhérents sur la page sélection Fnac TV OLED LG.

Consultez aussi notre top 3 des promos du jour avec barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Mini, aspirateur balai sans fil Ultenic AC1 Elite et écran PC gaming MSI OLED ou encore notre article dédié à l'opération LEGO de Cdiscount.