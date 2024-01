Commençons par la LG OLED55C3 evo 4K 55".

Doté d'un écran avec dalle VA 100Hz, le téléviseur affiche des noirs profonds, des contrastes riches et des couleurs fidèles grâce à la technologie OLED.

Il embarque un processeur a9 AI 4K Gen6 développé par LG optimisant les qualités d’image avec Dolby Vision IQ et virtualisant une source audio 2 canaux pour un son Dolby Atmos immersif 9.1.2.

Avec votre voix, utilisez LG ThinQ pour changer les paramètres et obtenir des recommandations. La TV prend également en charge Google Home et Apple Home.

L'interface WebOS 23 vous permet d’accéder rapidement à tous vos contenus par thème.

Vous pouvez aussi jouer sur un Cloud Gaming grâce à l'application GeForce Now et le téléviseur est compatible HDMI 2.1, VRR (G-sync et Freesync) et ALLM pour vous offrir des graphismes fluides en haute résolution.

La LG OLED55C3 evo 4K 55" est en promotion à 1 179 € au lieu de 1 499 €, soit une remise de 21% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 34,99 € avec Fedex Express (1 213,99 € au total).

Le site officiel annonce un prix de base de 1 799 €.







Voilà d'autres TV OLED affichant des remises :







N'oubliez pas également notre top 3 des promos de la journée (mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro, machine à café grains Krups et Chromebook Acer), la 3ème démarque de soldes sur Cdiscount ou encore les remises Amazon du moment.