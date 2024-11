On commence avec la TV OLED Sony Bravia XR55A80L 55".

Grâce à sa qualité d'image OLED réaliste et au contraste OLED XR Contrast Pro, elle offre des couleurs riches et éclatantes avec des noirs profonds. Le processeur Cognitive XR améliore également les visuels, permettant de percevoir les détails même dans les zones d'ombre et les lumières vives.

De plus, la technologie Acoustic Surface Audio+ transforme l'écran en haut-parleur, diffusant un son de qualité cinématographique directement à partir de l'action à l'écran. Pour une immersion sonore accrue, le système Acoustic Center Sync synchronise le son avec le haut-parleur central de votre barre de son Sony compatible.

La Bravia A80L donne accès à des centaines de films en qualité 4K HDR sur Bravia Core, ainsi qu'à Google TV qui vous permet de découvrir plus de 700 000 films et séries en streaming.

Des prises HDMI 2.1 et des fonctionnalités exclusives pour la console PS5 sont également disponibles, et un nouveau menu jeu dédié vous aide à optimiser vos performances avec des options rapides pour configurer votre espace de jeu.

Le téléviseur est aussi compatible avec la Bravia Cam, idéale pour des réunions de famille ou des visioconférences sur grand écran.

La TV OLED Sony Bravia XR55A80L 55" est disponible à 1 490 € au lieu de 1 680 €, soit une remise de 11 % chez Boulanger avec livraison offerte.





