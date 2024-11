On commence avec le vélo électrique Duotts C29.

Léger et robuste, il est construit en alliage d'aluminium et est équipé d’un moteur sans balais de 48 V / 750 W lui permettant d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 50 km/h et de gravir des pentes jusqu'à 30°.

Le vélo est doté d’une batterie amovible lithium-ion 18650 de 15 Ah avec un système BMS qui assure sa surveillance, sa protection et son optimisation, prolongeant ainsi sa durée de vie et garantissant un fonctionnement sûr et performant. Elle offre une autonomie allant jusqu'à 60 km en mode électronique pur et jusqu'à 100 km en mode assisté.

La transmission Shimano à 21 vitesses améliore les capacités de montée, offre une gamme étendue de vitesses et assure une excellente adaptabilité aux différents terrains.

Les pneus gonflables de 29 x 2,1 pouces offrent une bonne adhérence et une absorption des chocs pour une conduite confortable même sur les terrains accidentés. La fourche avant antichoc tout en aluminium garantit une suspension optimale et le système de freinage est renforcé par des freins à disque avant et arrière permettant un freinage puissant.

Trois modes de déplacement sont disponibles : conduite, assistance et électrique pur. Ils permettent de basculer facilement selon les besoins, offrant une flexibilité adaptée à chaque situation.

L'écran permet de suivre la vitesse, le niveau de batterie, le mode de conduite et d'autres informations essentielles en temps réel et le vélo inclut également un porte-bagages arrière pouvant supporter jusqu’à 60 kg ainsi que des garde-boue avant et arrière.

Une pompe et un sac de téléphone étanche sont offerts.

Le vélo électrique Duotts C29 est disponible au prix de 699 € grâce au code SPORTS12AN02 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE. Pour information, le site officiel indique un prix de base de 899 € pour le C29.





On continue avec la barre de son Samsung B-Series HW-B660D 2024.

Elle fournit un son riche et puissant grâce à son système 3.1Ch, avec des basses profondes produites par un caisson sans fil de 6,5 pouces, idéal pour intensifier les scènes de film. L'activation du mode Bass Boost amplifie les basses de manière ciblée, rendant les sons graves plus présents et percutants, tandis que les technologies DTS Virtual et Dolby 5.1Ch offrent un son surround 3D immersif qui vous plonge au cœur de l’action.

La barre est équipée de 4 haut-parleurs, dont un central pour des dialogues limpides.

Lorsque vous connectez une console de jeu, les réglages de la barre s’ajustent automatiquement pour offrir un son optimisé pour le jeu.

Connectez facilement la barre de son à votre TV via Bluetooth et bénéficiez d’un son 3D de haute qualité, transmis sans perte avec HDMI ARC.

Retrouvez la barre de son Samsung B-Series HW-B660D 2024 en promotion à 199,99 € au lieu de 329,99 € (prix officiel), soit une remise de 39 % chez Darty avec livraison offerte.



Enfin, on termine notre top 3 du jour avec la TV LED Hisense Mini-LED 65U8NQ PRO 2024 65".

Sa résolution Ultra HD 4K révèle chaque détail, mise en valeur par la technologie Mini LED-QLED et le Local Dimming sur 1 600 zones pour des noirs profonds et des couleurs éclatantes.

Avec un pic de luminosité de 3000 nits et la compatibilité avec divers formats HDR, tels que Dolby Vision, HDR10+ et HLG, l’image atteint un niveau de clarté et de réalisme exceptionnel.

Sa fréquence native de 120 Hz, qui peut aller jusqu’à 144 Hz en Variable Refresh Rate (VRR) et 240 Hz avec le High Sensitivity Response (HSR), garantit une fluidité idéale pour les films d’action et les jeux vidéo. L’image est encore optimisée par le traitement anti-reflet et la compensation de mouvement (MEMC).

Le téléviseur dispose d'un système audio 2.1.2Ch intégrant Dolby Atmos, et la puissance des haut-parleurs et les réglages avancés de l’égaliseur permettent de personnaliser l’audio selon vos préférences.

Côté interface, le Smart TV OS VIDAA U7.6, l’assistant vocal Alexa intégré et la télécommande vocale offrent une utilisation intuitive.

La connectivité est complète avec le WiFi 6, le Bluetooth 5, quatre ports HDMI 2.1 et des options de partage d’écran. L’intégration de l’IMAX Enhanced et du Mode Filmmaker vous permettent de regarder des films tout en préservant la vision artistique des réalisateurs. Enfin, avec le Mode Jeu Pro à 144 Hz et un temps de réponse de 9,4 ms, les joueurs pourront profiter d’une grande réactivité.

La TV LED Hisense Mini-LED 65U8NQ PRO 2024 65" est en ce moment à 999 € au lieu de 1 190 €, soit une remise de 16 % chez Boulanger avec la livraison standard offerte.







